Nie żyje znany dziennikarz! Tropił największe afery w Polsce. Miał tylko 52 lata. "Ważna postać"

Przemysław Wojciechowski nie żyje. Znany w Polsce dziennikarz śledczy odszedł niespodziewanie 28 stycznia 2025 roku w wieku zaledwie 52 lat. O jego śmierci, w imieniu rodziny, poinformował Sławomir Zięba. Wojciechowski przez ponad dziesięć lat był związany z telewizją TVN, ale długo pracował także w TVP. Zajmował stanowiska od reportera po szefa programów publicystycznych, a jego reportaże wstrząsały różnymi środowiskami. Za pracę wielokrotnie nagradzano go prestiżowymi nagrodami dziennikarskimi. Przemysław Wojciechowski w 2004 roku razem z Witoldem Gadowskim otrzymał nawet Grand Pressa za cykl reportaży o polskiej mafii gospodarczej. Wśród innych wyróżnień można wymienić Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czy "Camera Obscura", związane z Międzynarodowym Festiwalem Reportażu w Bydgoszczy. Dziennikarz przygotowywał nie tylko artykuły, lecz i książki. Napisał chociażby publikację "Tragarze śmierci. Polskie związki ze światowym terroryzmem". Co wydarzyło się w jego życiu, że odszedł we wciąż młodym wieku? Szczegóły poniżej.

Przemysław Wojciechowski odszedł za wcześnie. Rodzina zabiera głos po jego śmierci

Przemysław Wojciechowski zmarł w wieku 52 lat. Wiele osób zastanawia się, co było przyczyną jego śmierci. Rodzina zdecydowała jednak, że nie poda tej informacji do wiadomości publicznej. Zamiast tego bliscy mężczyzny poprosili o uszanowanie prywatności i spokoju w tym trudnym czasie. Głos zabrał też kolega z branży Wojciechowskiego.

- Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Przemka Wojciechowskiego. Był ważną postacią Superwizjera w początkach naszej działalności. W imieniu swoim i zespołu składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim – napisał na platformie X (dawniej Twitter) redaktor naczelny "Superwizjera", Jarosław Jabrzyk.

Ze środowiska dziennikarskiego płyną wyrazy współczucia i kondolencje dla bliskich Przemysława Wojciechowskiego. Pamięć o nim pozostanie trwała, między innymi dzięki licznym pracom, których jest autorem.

