Małgorzata Kożuchowska wstrząśnięta śmiercią Nikodema Mareckiego. Gwiazda żegna 11-latka pełnym bólu wpisem

Tragiczny wypadek Nikodema Mareckiego. Nie żyje 11-letni aktor
Śmierć Nikodema Mareckiego wstrząsnęła opinią publiczną. Chłopiec zginął 27 listopada w dramatycznych okolicznościach. Był jednym z najbardziej obiecujących młodych aktorów – widzowie kojarzyli go z dużych produkcji filmowych oraz seriali, w których łączył naturalność z dojrzałością zaskakującą jak na swój wiek.
Nikodem pojawiał się na czerwonych dywanach u boku starszych kolegów i koleżanek po fachu, zdobywał nagrody i zbierał bardzo dobre recenzje. Jego kariera dopiero się rozpędzała.
W sieci pojawił się nekrolog Nikodema. Rodzina podała datę pogrzebu
Na profilu jego mamy opublikowano poruszający nekrolog. Kobieta pożegnała syna krótkimi, ale przejmującymi słowami: „Moja miłość”. W ogłoszeniu podano, że msza żałobna odbędzie się 3 grudnia o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu, po czym nastąpi odprowadzenie na miejscowy cmentarz.
Pod wpisem błyskawicznie pojawiła się lawina komentarzy wsparcia. Internauci przesyłali rodzinie słowa otuchy, choć każdy z nich podkreślał, że taka strata jest niewyobrażalna.
Małgorzata Kożuchowska żegna Nikodema. „Serce pęka. Był wspaniały”
Wśród osób, które zareagowały na wieści o śmierci młodego aktora, znalazła się Małgorzata Kożuchowska, z którą Nikodem pracował na planie „Zołzy”. Aktorka była zdruzgotana i nie kryła, jak bardzo dotknęła ją ta tragedia.
Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Trudno uwierzyć w to, co się stało. Serce pęka. Nikodem był wspaniały
– przekazała. Jej słowa poruszyły internautów, którzy zwracali uwagę, jak wielkie wrażenie Nikodem robił nawet na doświadczonych aktorach.