Tragedia pod Krakowem. Nie żyje 11-letnie dziecko potrącone przez auto dostawcze

Adrian Teliszewski
2025-11-28 10:33

W miejscowości Szczepanowice pod Krakowem samochód dostawczy potrącił 11-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada, a poszkodowane dziecko trafiło do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Asp. Kinga Kida, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przekazała "Super Expressowi" wstępne ustalenia mundurowych w sprawie wypadku.

  • W miejscowości Szczepanowice (powiat krakowski) samochód dostawczy śmiertelnie potrącił 11-letniego chłopca.
  • Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 27 listopada, kilka minut po godzinie 14:00.
  • Życia dziecka nie udało się uratować.

Tragedia w Szczepanowicach pod Krakowem. Samochód dostawczy potrącił 11-letniego chłopca. Dziecko nie żyje

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada, kilka minut po godzinie 14:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potrąceniu dziecka przez samochód dostawczy w Szczepanowicach (gmina Słomniki). Z pierwszych informacji wynikało, że poszkodowany to nieletni chłopiec. Na miejsce natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej z OSP Goszcza, OSP Trątnowice i OSP Słomniki, a także zespół ratownictwa medycznego i policja.

Sytuacja była na tyle poważna, że niezbędna okazała się interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Druhowie OSP zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wyznaczyli lądowisko dla śmigłowca. Ruch na drodze został częściowo wstrzymany, aby umożliwić służbom sprawne prowadzenie działań.

Niestety, pomimo heroicznej walki i zaangażowania wszystkich służb, finał okazał się najgorszy z możliwych. Dziecko zmarło w wyniku odniesionych obrażeń.

Wstępne ustalenia policji

Okoliczności tragicznego wypadku są badane przez służby. Asp. Kinga Kida, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przekazała "Super Expressowi", że ze wstępnych ustaleń wynika, iż chłopiec wybiegł na jezdnię zza autobusu i został potrącony przez samochód. Zarówno kierowca autobusu, jak i kierowca dostawczaka zostali przebadani pod kątem obecności alkoholu w organizmie. Byli trzeźwi. Dokładny przebieg zdarzenia zostanie określony przez biegłego z zakresu badania wypadków drogowych.

