Nikoś zginął na oczach kolegów. Morze łez po śmierci 11-latka. "Pogodny, wesoły chłopiec"

Nikodem Marecki zginął w tragicznym wypadku w Szczepanowicach

Nikoś Marecki nie zrealizuje żadnego ze swoich planów. Wydawało się, że ma przed sobą długie lata życia. Niestety, do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Szczepanowicach. To mała miejscowość w niedaleko Luborzycy. To właśnie tam mieszkał 11-Nikodem wraz z rodziną. Do szkoły chodził w Niedźwiedziu, oddalonym od Szczepanowic o niecałe 5 km. Dojeżdżał do placówki szkolnym autobusem.

Do wypadku doszło tuż przy przystanku autobusowym. - To był taki pogodny wesoły chłopiec, taki bystry i dobre wychowany, tak ładnie mówił wszystkim dzień dobry. dziesiątki razy wysiadał na tym przystanku. Dlaczego doszło do takiej tragedii? Nie potrafię tego zrozumieć - mówi dziennikarce "Super Expressu" sąsiadka rodziny małego Nikosia. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że Nikodem wybiegł zza autobusu wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu dostawczego.

Małgorzata Kożuchowska wstrząśnięta śmiercią Nikodema Mareckiego. Gwiazda żegna 11-latka pełnym bólu wpisem

Prokuratura: Nie ma podstaw by przedstawić zarzuty

- Kierowca samochodu dostawczego był trzeźwy, nie przekroczył dozwolonej prędkości. Jechał z prędkością niższą niż dopuszczalna. Na tym etapie śledztwa nie było podstaw by przedstawić mu zarzuty - poinformowała nas prokurator Oliwia Brożek Michalec, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dodała, także, że obrażenia ciała, które wykazano na sekcji korespondują z wersją przedstawioną przez kierowcę. Nikodem został uderzony przez samochód z prawej storny. Przyleciał po niego helikopter LPR i zabrał do szpitala. Tam lekarze walczyli by przeżył.

Niestety, następnego dnia nadeszła najgorsza wiadomość. 11-letni Nikoś przegrał walkę o życie. Przyczyną śmierci były rozległe obrażenia wątroby. - Jesteś moją dumą, Wielki Człowieku, do zobaczenia - taki wpis zamieścił na Facebooku tata Nikodema. Pogrzeb chłopca odbędzie się 3 grudnia w Niedźwiedziu. Rodzinie i przyjaciołom aktora składamy wyrazy współczucia.