Żurnalista rozbije bank w "Tańcu z gwiazdami"? Wyciekła jego stawka za odcinek

Żurnalista w "Tańcu z gwiazdami". Ile dostanie za odcinek?

Jesienna odsłona tanecznego show Polsatu zapowiada się niezwykle interesująco, a na parkiecie zobaczymy gorące nazwiska rodzimego show-biznesu. Do grona oficjalnie potwierdzonych gwiazd, takich jak Mandaryna czy Helena Englert, dołączają kolejne postaci. Z doniesień SuperExpressu wynika, że w rywalizacji o Kryształową Kulę wezmą udział także Andrzej Rosiewicz, Izabela Kuna, wokalistka Kaeyra oraz sam Żurnalista. Angaż tego ostatniego to jeden z najbardziej niespodziewanych ruchów dyrektora programowego stacji Edwarda Miszczaka. Popularny twórca internetowy doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej wartości rynkowej. Według ustaleń portalu Pudelek początkowo oczekiwał on wynagrodzenia rzędu 30 tysięcy złotych za jeden odcinek. Władze stacji nie przystały na tak wygórowane warunki i przystąpiły do twardych negocjacji finansowych.

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Spotkał się z Polsatem w negocjacjach mniej więcej w połowie drogi. Finalnie udało się ustalić, że będzie zarabiał między 20 a 25 tysięcy złotych za odcinek, co i tak jest bardzo dużo, bo większość uczestników zarobi mniej

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Żurnalista i jego partnerka w "Tańcu z gwiazdami". Kogo wybrał?

Ten sam informator twierdzi, że popularny podcaster postawił produkcji twarde warunki dotyczące doboru partnerki na parkiecie. Z informacji opublikowanych przez Pudelek wynika, że jego jedynym wyborem jest Izabela Skierska, a twórca absolutnie nie dopuszcza możliwości współpracy z żadną inną profesjonalistką w tej edycji programu.

Wymarzył sobie, że chce tańczyć z Izabelą Skierską i nie ma zmiłuj. Polsat początkowo chciał go sparować z Darią Sytą, ale on nie chce słyszeć o nikim innym niż o Izie. I wygląda na to, że się nie przekona do innej tancerki i to właśnie z Izą stworzy taneczny duet.

Żurnalista - kim jest popularny podcaster Dawid Swakowski?

Pod pseudonimem Żurnalista ukrywa się Dawid Swakowski, będący obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a zarazem najdłużej zachowujących anonimowość twórców internetowych w Polsce. Przez wiele lat konsekwentnie nie pokazywał swojej twarzy, co błyskawicznie stało się jego medialnym znakiem rozpoznawczym i budowało wokół niego aurę niezwykłej tajemniczości. Jako pisarz, dziennikarz i autor własnego formatu „Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów”, regularnie zaprasza do studia znane osobistości. Podczas głębokich i wyjątkowo szczerych konwersacji wypytuje o najskrytsze sekrety czołowych polskich polityków, artystów oraz największe gwiazdy krajowego show-biznesu.