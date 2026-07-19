Awaria Facebooka. Serwis przestał działać, lawina zgłoszeń od użytkowników

Facebook nie działa. Ten komunikat widzą użytkownicy

Wielu użytkowników Facebooka we wtorkowy poranek spotkała niemiła niespodzianka. Próba zalogowania się do serwisu lub odświeżenia tablicy kończy się niepowodzeniem. Zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa przestały działać. Po wejściu na stronę, użytkownikom wyświetla się oficjalna informacja o problemach:

"Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut."

Awaria Facebooka potwierdzona. Lawina zgłoszeń

Problem ma charakter globalny, co potwierdzają dane z serwisu DownDetector, który na bieżąco monitoruje działanie największych platform internetowych. Po godzinie 9:00 rano liczba zgłoszeń o problemach z Facebookiem gwałtownie wzrosła, co świadczy o ogromnej skali utrudnień. Na stronie serwisu czytamy:

"Zgłoszenia użytkowników wskazują na problemy z Facebook"

Wygląda na to, że awaria dotyczy wyłącznie głównej platformy należącej do Mety. Użytkownicy nie zgłaszają podobnych problemów z działaniem Instagrama. Bez większych zakłóceń funkcjonuje również serwis X (dawniej Twitter).

Jak długo potrwa awaria Facebooka?

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji, jak długo mogą potrwać utrudnienia i co jest ich dokładną przyczyną. Użytkownikom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i stosować do zaleceń z oficjalnego komunikatu, czyli próbować zalogować się ponownie za kilka minut.

Wkrótce więcej informacji.