Joanna Koroniewska wyjawiła przepis na udany związek. Oto co nam mówi!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedno z najbardziej uwielbianych i rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie. Choć oboje są bardzo aktywni zawodowo, ich życie prywatne i relacja niejednokrotnie wzbudzały zainteresowanie mediów oraz wiernych fanów. Związek ten, choć zaczynał się w ciszy, z biegiem lat stał się jednym z najpiękniejszych przykładów miłości w polskim świecie celebrytów. W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" Koroniewska zdradziła przepis na udaną relację.

Zobacz też: To ma być nowy hit Netfliksa. Kurdej-Szatan i Dowborowie walczą o posadę. Znamy szczegóły!

Joanna Koroniewska, aktorka znana m.in. z roli w popularnym serialu "M jak miłość", a Maciej Dowbor to popularny dziennikarz i prezenter telewizyjny. Choć oboje są osobami publicznymi, ich związek na samym początku był jednak utrzymany w tajemnicy. Po jakimś czasie para potwierdziła swoje uczucie, ogłaszając, że są razem, co wywołało ogromne zainteresowanie wśród fanów oraz w mediach.

Ich relacja szybko zyskała sympatię fanów, którzy docenili ich naturalność i autentyczność. Para wzięła ślub w 2014 roku. Mają dwie córki, Janinę oraz Helenę.

Pomimo dynamicznych karier zawodowych, zarówno Joanna Koroniewska, jak i Maciej Dowbor, zawsze podkreślali, że ważne w ich życiu jest życie rodzinne. Często dzielą się na Instagramie chwilami ze wspólnego życia, co sprawia, że ich fani czują się tak jakby znali tę sympatyczną parę. Ich relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu, wsparciu oraz poczuciu humoru, które widać w wielu ich wspólnych działaniach publicznych. Maciej Dowbor niejednokrotnie zaznaczał, jak ważne jest dla niego wspólne spędzanie czasu z żoną i dziećmi, a Joanna Koroniewska wielokrotnie mówiła, jak docenia obecność męża w trudnych momentach. W rozmowie z "Super Expressem" aktorka wyjawiła jednak, że nie ma recepty na udany i szczęśliwy związek.

Nie dam żadnego przepisu, drodzy Państwo. Nie jestem żadnym ideałem. Mąż nie jest żadnym ideałem. Słuchajcie, ja myślę sobie jedną rzecz. Tak jak powiedziałam o tym, że fajnie jest w tych sukcesach się wspierać i wspierać innych, bo wtedy samemu można do czegoś dojść, to tak bym powiedziała, że jest w związku. Najważniejsze są pokora i kompromis. Przy kompromisie dwie osoby coś tracą, więc bardzo ważne jest to, żeby sobie to uzmysłowić, że nie ma rządzenia w związku, ale też i nie ma braku pokory. Jeżeli nie umiem powiedzieć przepraszam, to nie umiem żyć w związku. Tak uważam. Proste, banalne, ale słuchajcie, nauczyłam się tego i skoro ja się nauczyłam, mój mąż się tego nauczył, uczymy tego dalsze pokolenia, to naprawdę, drodzy Państwo, można się tego nauczyć w każdym wieku - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Joanna Koroniewska.