To ma być nowy hit Netfliksa. Kurdej-Szatan i Dowborowie walczą o posadę. Znamy szczegóły!

Znane małżeństwo poszukiwane! Światowa platforma Netflix szykuje się do realizacji nowego randkowego reality show. W programie "Say Yes! To Love" kobiety i mężczyźni będą szukać prawdziwej miłości i rywalizować. Trwają już castingi nie tylko na uczestników, ale i na prowadzących. Produkcja chce obsadzić jedną z najbardziej znanych polskich par. Na kogo padnie?