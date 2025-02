Kuba Wojewódzki to żaden król TVN. Cennik za reklamy mówi jasno, kto teraz tam rządzi. Ujawniamy TAJNE kwoty

Król TVN upadł. Prokop, Dowbor i Wędzikowska rządzą w TVN

W cenniku reklam poznajemy dokładne kwoty, jakie trzeba zapłacić za emisję jednego spotu przed, po lub w trakcie odcinka danego programu. I tak najdroższa reklama przy "Mam talent" to koszt aż 49 800 zł. Spot przy prowadzonej przez Malwinę Wędzikowską (44 l.) emocjonującej grze "The Traitors. Zdrajcy" kosztuje 46 300 zł. W ścisłej czołówce jest też program "You Can Dance" - 38 100 zł za reklamę.

Dla stacji nadal świetnie zarabia Magda Gessler (71 l.). Jej kultowe "Kuchenne rewolucje" są powtarzane kilka razy dziennie i to na wszystkich kanałach tematycznych stacji. Cena za promocję przy premierowym odcinku to koszt 33 900 zł.

Kuba Wojewódzki ma coraz mniejszą pozycją w TVN

Najgorzej w tej stawce po raz kolejny wypada Kuba Wojewódzki. Choć władze stacji postanowiły ratować jego talk show i zmienić porę emisji na wcześniejszą - z 22:30 na 20:50 - by więcej osób mogło go zobaczyć, to spoty reklamowe przy nim i tak są taniutkie w porównaniu z innymi produkcjami TVN. Za reklamę przy show Kuby trzeba zapłacić "jedynie" 25 900 zł - to o połowę mniej niż przy "Mam talent" z Marcinem Prokopem (47 l.), czy ponad 12 tys. mniej niż przy "You Can Dance", z debiutującym w stacji Maciejem Doborem.

Kuba Wojewódzki niedawno sam usunął ze swojego opisu w social mediach informację, że jest "królem TVN". I słusznie.

