Tomasz Kammel i Kuba Wojewódzki nie byli parą! To się nazywa inaczej. Poznaliśmy prawdę

Zarówno Tomasz Kammel, jak i Kuba Wojewódzki wielokrotnie zaprzeczali temu, że są gejami. Mimo to niektórzy nadal kolportują różne niestworzone historie. Fakty jednak są takie, że obaj dziennikarze byli w różnych związkach, tyle że z kobietami. Partnerką Tomasza Kammela przez lata była Katarzyna Niezgoda, a Kuba Wojewódzki związany był m.in. z Anną Muchą, Renatą Kaczoruk czy Anną Markowską, z którą niedawno się rozstał. Panowie jednak przez lata byli ze sobą bardzo blisko. Poznaliśmy prawdę na ich temat. Relacja nie miała wymiaru miłosnego, tylko - jak ujął to były gwiazdor TVP w programie "Mellina" Marcina Mellera w Radiu Eska Rock - braterski. Niestety wszystko w pewnym momencie się popsuło. Tomasz Kammel mocno to odchorował.

W galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Tomasz Kammel

Dla mnie to była największa na świecie przyjaźń (...) Nie potrafię sobie przypomnieć ani jednego momentu w tej naszej znajomości, który byłby negatywny

- zaznaczył były prezenter TVP w rozmowie z Marcinem Mellerem.

Ja odczuwałem z nim takie braterstwo. On był dla mnie gościem, któremu - gdyby trzeba było - oddałbym nerkę

- dodał Tomasz Kammel. Zaznaczył przy tym jasno, że nie był z Kubą Wojewódzkim w związku i że żaden z nich nie jest gejem. Przyjaźń z samozwańczym królem TVN jednak była dla niego bardzo ważna. Dlatego szokiem było to, że tak nagle się zakończyła. Na dodatek potem Kuba Wojewódzki wielokrotnie ostro publicznie atakował Kammela.

Ja mam obsesję na punkcie przyjaźni (...) Mój ojciec pomagał mi się trzy lata z tego podnieść. Ja tego nigdy, nikomu nie mówiłem

- wyznał były gwiazdor TVP. Dziś mówi, że nie wie, kim jest Kuba Wojewódzki. Dodaje, że stara się nie widzieć jego "pierdów", które się "gdzieś tam pojawiają". Ostro!