Joanna Koroniewska to polska aktorka, która zyskała popularność dzięki roli Małgosi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tej produkcji, co pozwoliło jej zbudować mocną pozycję w polskim show-biznesie. Chociaż rola w serialu przyniosła jej ogromną rozpoznawalność i uznanie fanów, to aktorka nie ograniczyła się wyłącznie do telewizji. Gwiazda realizowała się również w teatrze oraz innych projektach artystycznych.

Joanna Koroniewska przynosi pracę do domu?

W ostatnich latach Koroniewska stała się jedną z najbardziej aktywnych kobiet w polskich mediach społecznościowych. Wspólnie z mężem, Maciejem Dowborem, prowadzi popularne rozmowy online z gośćmi ze świata show-biznesu, a jej konto na Instagramie przyciągają uwagę wielu fanów. Dzięki naturalności i dystansowi do siebie zdobyła sympatię osób, które cenią sobie jej szczerość oraz pozytywne podejście do życia. Joanna Koroniewska chętnie dzieli się swoim codziennym życiem, pokazując kulisy pracy oraz życie rodzinne. Jej aktywność w mediach społecznościowych sprawia, że nieustannie pozostaje w kontakcie z wiernymi obserwatorami. Już niedługo w telewizji TVN będzie można oglądać jej nowy program "Zróbmy sobie dom" w rozmowie z "Super Expressem" Joanna wyjawiła nam czy "przynosi swoją pracę do domu". Odpowiedź was zaskoczy!

Myślę, że jesteśmy właśnie dlatego tyle lat razem, że nie. Nie żyjemy swoją pracą. Mówimy coś tam o swojej pracy, teraz tak naprawdę najczęściej o wygranych bądź przegranych meczach. Zdarza nam się coraz częściej, że je wygrywamy, więc jest dobrze. Chwilowo nie tylko mąż, ale i ja. Natomiast chciałam powiedzieć, że takie życie tylko i wyłącznie skupione na pracy drugiej osoby jest bardzo niebezpieczne, bo można zapomnieć o sobie, ale też można zagubić życie rodzinne. Myślę sobie, że u nas to jest absolutnie nie tyle minimum, co na pewno nie wiedzie prymu w naszych rozmowach. To jest szalenie ważne. Oczywiście, jak się wydarzają jakieś rzeczy niemiłe, nie fajne, to o tym sobie mówimy, ale potem się pocieszamy i zmieniamy temat, a nie żyjemy w domu pracą - wyjawiła w rozmowie z nami Joanna Koroniewska.

W trakcie wywiadu wyjawiła również czy zna sekret a stworzenie udanego związku. Ona i jej mąż, są razem już od ponad 20 lat - można więc myśleć, że mają jakiś przepis na tak długą relację.

Nie dam żadnego przepisu, drodzy Państwo. Nie jestem żadnym ideałem. Mąż nie jest żadnym ideałem. Słuchajcie, ja myślę sobie jedną rzecz. Tak jak powiedziałam o tym, że fajnie jest w tych sukcesach się wspierać i wspierać innych, bo wtedy samemu można do czegoś dojść, to tak bym powiedziała, że jest w związku. Najważniejsze są pokora i kompromis. Przy kompromisie dwie osoby coś tracą, więc bardzo ważne jest to, żeby sobie to uzmysłowić, że nie ma rządzenia w związku, ale też i nie ma braku pokory. Jeżeli nie umiem powiedzieć przepraszam, to nie umiem żyć w związku. Tak uważam. Proste, banalne, ale słuchajcie, nauczyłam się tego i skoro ja się nauczyłam, mój mąż się tego nauczył, uczymy tego dalsze pokolenia, to naprawdę, drodzy Państwo, można się tego nauczyć w każdym wieku - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Joanna Koroniewska.

