To dlatego Dowbor odszedł z TVN? Drzyzga zdradza kulisy

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-02 5:30

Odejście Macieja Dowbora z TVN wciąż budzi ogromne emocje. Głos w tej sprawie zabrała teraz w rozmowie z "Super Expressem" Ewa Drzyzga, która nie ukrywa, że decyzja prezentera nie była zaskoczeniem. Przy okazji zdradziła też, dlaczego jej zdaniem gwiazdor postanowił zamknąć ważny rozdział swojej kariery. Zrobił to dla ukochanej żony?

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Maciej Dowbor jakiś czas temu pożegnał się z TVN, a jego decyzja odbiła się szerokim echem w świecie show-biznesu. Wokół powodów odejścia pojawiło się wiele spekulacji, jednak teraz głos w rozmowie z "Super Expressem" zabrała sama Ewa Drzyzga, która nie ma wątpliwości, że prezenter po prostu postawił na życie prywatne i nowe wyzwania.

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To dlatego Dowbor odszedł z TVN? Drzyzga w "Super Expressie" zdradza kulisy

Dziennikarka podkreśliła, że wszyscy mocno kibicują Dowborowi i wierzą, że doskonale odnajdzie się poza stacją. Zwróciła uwagę, że dziś możliwości rozwoju jest znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu, a Maciej od dawna realizował wiele projektów jednocześnie.

Nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem Joanny Koroniewskiej. Drzyzga z uśmiechem stwierdziła, że przy takiej żonie trudno się dziwić, iż prezenter chce spędzać z nią więcej czasu.

Prezenterka przypomniała również, że od dawna z zainteresowaniem obserwowała internetową działalność małżeństwa. Jak zaznaczyła, ich wspólne projekty zawsze przyciągały uwagę i cieszyły się popularnością.

Jak ma się taką żonę, jak Asia Koroniewska, no to błagam cię, nie chciałabyś z nią więcej czasu spędzać, ona ma świetne pomysły. Ja rozumiem, że to jest fajny team. Sama pamiętam jeszcze, gdy Maćka nie było w naszym programie, a kibicowałam im, kiedy tworzyli swoje rzeczy w internecie. Co prawda Maciek powiedział, że to będzie nie tylko internet, więc rozumiem, że mamy na co czekać. Fajnie, że z nami był - powiedziała nam Ewa Drzyzga.

Co ciekawe, sam Dowbor zapowiedział już, że jego przyszłość nie będzie ograniczać się wyłącznie do internetu. To oznacza, że fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek i nowych projektów.

Jedno jest pewne - rozstanie z TVN nie oznacza końca kariery Macieja Dowbora. Wręcz przeciwnie. Wszystko wskazuje na to, że prezenter dopiero rozpoczyna zupełnie nowy rozdział, a u jego boku, jak zawsze, będzie mocno stać Joanna Koroniewska.

Rozmawiała Julita Buczek

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Uśmiechnięta Ewa Drzyzga obok Macieja Dowbora. O kulisach odejścia dziennikarza z TVN przeczytasz na SE.
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