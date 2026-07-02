To dlatego Dowbor odszedł z TVN? Drzyzga zdradza kulisy

TVN wstrząśnięty odejściem Dowbora. Drzyzga ujawnia kulisy

Maciej Dowbor jakiś czas temu pożegnał się z TVN, a jego decyzja odbiła się szerokim echem w świecie show-biznesu. Wokół powodów odejścia pojawiło się wiele spekulacji, jednak teraz głos w rozmowie z "Super Expressem" zabrała sama Ewa Drzyzga, która nie ma wątpliwości, że prezenter po prostu postawił na życie prywatne i nowe wyzwania.

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Dziennikarka podkreśliła, że wszyscy mocno kibicują Dowborowi i wierzą, że doskonale odnajdzie się poza stacją. Zwróciła uwagę, że dziś możliwości rozwoju jest znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu, a Maciej od dawna realizował wiele projektów jednocześnie.

Nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem Joanny Koroniewskiej. Drzyzga z uśmiechem stwierdziła, że przy takiej żonie trudno się dziwić, iż prezenter chce spędzać z nią więcej czasu.

Prezenterka przypomniała również, że od dawna z zainteresowaniem obserwowała internetową działalność małżeństwa. Jak zaznaczyła, ich wspólne projekty zawsze przyciągały uwagę i cieszyły się popularnością.

Jak ma się taką żonę, jak Asia Koroniewska, no to błagam cię, nie chciałabyś z nią więcej czasu spędzać, ona ma świetne pomysły. Ja rozumiem, że to jest fajny team. Sama pamiętam jeszcze, gdy Maćka nie było w naszym programie, a kibicowałam im, kiedy tworzyli swoje rzeczy w internecie. Co prawda Maciek powiedział, że to będzie nie tylko internet, więc rozumiem, że mamy na co czekać. Fajnie, że z nami był - powiedziała nam Ewa Drzyzga.

Co ciekawe, sam Dowbor zapowiedział już, że jego przyszłość nie będzie ograniczać się wyłącznie do internetu. To oznacza, że fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek i nowych projektów.

Jedno jest pewne - rozstanie z TVN nie oznacza końca kariery Macieja Dowbora. Wręcz przeciwnie. Wszystko wskazuje na to, że prezenter dopiero rozpoczyna zupełnie nowy rozdział, a u jego boku, jak zawsze, będzie mocno stać Joanna Koroniewska.

Rozmawiała Julita Buczek

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