Tak Maciej Dowbor wystartował w śniadaniówce TVN. Fani pieją z zachwytu. Za to Małysz oberwał

Maciej Dowbor "pozamiatał" śniadaniówkę TVN. Małysz rozczarował?

Maciej Dowbor to doświadczony prezenter, który po 20 latach pracy w Polsacie "przeprowadził się" do TVN. Dowbor zadebiutował w śniadaniowym programie stacji już w pierwszej jesiennej odsłonie, 26 sierpnia. I trzeba przyznać, że dziennikarz po prostu "pozamiatał" na wizji, wzbudzając wyłącznie zachwyty u widzów. Za to debiutujący w tej roli Adam Małysz, zdaniem fanów zdecydowanie rozczarował.

Maciej Dowbor lepszy od Małysza?

W poniedziałek 26 sierpnia ruszyły programy śniadaniowe wszystkich ważnych stacji. Ibisz w Polsacie "pobił" o dwie długości hucznie zapowiadany debiut Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Za to w TVN spotkali się inni dwaj tytani ze świata show-biznesu: Maciej Dowbor i Adam Małysz. I okazuje się, że przewaga dziennikarza nad królem naszych skoczków jest miażdżąca.

- Uwielbiam Dowbora! Najprzystojniejszy! - Maciej super👏 Super pasujesz do ekipy - Maciek Dowbor to super gość będzie dobrze fajnie się go oglad❤️a - Wybór Macieja było strzałem w dziesiątkę,od wielu lat nie oglądam tego programu i dziś jestem miło zaskoczona👏🏻To był najlepszy odcinek jaki oglądałam 😍 - Witamy Pana Maćka. To utalentowany dziennikarz i facet z dystansem do siebie. Inteligentny. - Wspaniały sportowiec, ale nie jest to prezenter - pisali widzowie na gorąco po występie Adama Małysza.\ - Jestem na nie, drażni mnie jego głos. - Człowiek, który ma problemy z poprawną polszczyzną to nie najlepszy pomysł na taką rolę. Mam nadzieję, że to jaka jednorazowa akcja.

Dowbor bryluje, Małysz zasuwa po ulicach

Przypomnijmy - Maciej Dowbor został jednym z prowadzących "Dzień dobry TVN" w duecie z Sandrą Hajduk-Popińską. Oprócz nich na ekranie królował Marcin Propokop, który zresztą zaliczył niezłą wpadkę na ich oczach. Adam Małysz dostał inną, bardziej reporterską rolę.

W ramach śniadaniówki TVN legendarny polski skoczek wcielił się w rolę początkującego fotografa na krakowskim Starym Mieście. Małysz, w nierzucających się w oczy ciemnych ubraniach, kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych, proponował przechodniom darmowe zdjęcia z kartonowymi podobiznami jego samego lub Marcina Prokopa. Małysz nie ukrywał, że nowa rola go stresuje, ale podszedł do tego z uśmiechem na ustach. Oczywiście wśród widzów pojawiły się także gratulacje i opinie, że: "Dał radę" i "Pierwsze koty za płoty".

Negatywne komentarze na temat debiutu Małysza w śniadaniówce TVN zniknęły z profilu tego programu na Instagramie. Dziś Adam Małysz zabrał się za gotowanie. Może pójdzie mu lepiej?

