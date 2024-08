"Halo, tu Polsat". Mamy wyniki sondażu! Krzysztof Ibisz MASAKRUJE Kasię Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

W nowej śniadaniówce "Halo, tu Polsat" zmierzą się prawdziwi tytani konferansjerki. Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna to od lat królujący w stacji duet, natomiast Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to nowe gwiazdy przejęte przez Polsat z "Pytania na śniadanie" TVP. Zapytaliśmy widzów o to, kogo wolą oglądać i przewaga jest miażdżąca!