W październiku ubiegłego roku gwiazda „M jak miłość" spędzała 40. urodziny w Izraelu. Po tym, gdy Paulina Smaszcz (50 l.) zamieściła po zdjęciem aktorki komentarz sugerujący, że jest w związku z Maciejem Kurzajewskim (50 l.), para nie miała wyboru i potwierdziła swój romans.

„Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny... Miłość. Pozdrawiamy z Izraela" - brzmiał podpis przy wspólną fotką. Jak się później okazało - był to pierwszy przystanek na ich „trasie miłości".

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są razem od roku. W tym czasie zwiedzili prawie cały świat

W zaledwie dwanaście miesięcy prócz Izraela odwiedzili Stany Zjednoczone, Jordanię, kilkukrotnie Włochy, Turcję, Egipt, Dubaj, Grecję, Wielką Brytanię i Austrię. Podróżowali także po kraju, zwiedzając Kaszuby i Zakopane. Większość wyjazdów zorganizowali sami.

„Kochamy podróżować na własną rękę! Bycie niezależnym i wolnym w podróżach daje ogromną satysfakcję i radość. Daje mi również możliwość eksplorowania świata według własnych zainteresowań i preferencji. Mogę decydować, gdzie chcę iść, jak długo tam zostać i jak spędzić czas. To jest prawdziwa wolność! Jeśli jeszcze nie próbowaliście podróżować na własną rękę, gorąco Was do tego zachęcam! Bądźcie niezależni, wolni i cieszcie się podróżami w swoim własnym tempie!" - zachęcała Kasia.

Zapomniała chyba, że nie każdego stać na taki luksus...

