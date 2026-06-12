Smutny widok na grobie Barbary Sienkiewicz. Tonie w trawie i wypołowiałych kwiatach. Nikt nie postawił jej nagrobka

Była nazywana najstarszą matką w Polsce

Barbara Sienkiewicz zyskała ogromną popularność, gdy media obiegła informacja, że 60-letnia kobieta urodziła bliźnięta. Choć początkowo unikała rozgłosu jak ognia, finalnie dała się namówić "Super Expressowi" na wywiad, w którym wyznała, że Piotruś (11 l.) i Ania (11 l.) są całym jej światem. Pod adresem Sienkiewicz padały oskarżenia, że w tym wieku zajście w ciążę jest samolubne.

Jestem mamą, wychowuję zdrowe dzieci więc dlaczego ludzie mnie oceniają? Może za 100 albo 200 lat mamy w późniejszym wieku będą rodziły dzieci? Skąd takie prawo? Dlaczego aż do tego stopnia? Dlaczego ludzie nie podziękowali, że ja podjęłam to wyzwanie? Dlaczego padają takie słowa? Przecież to w końcu obywatele, Polacy. Zdrowe dzieci chowające się zdrowo. Skąd tyle nienawiści, sensacji?

- mówiła oburzona Sienkiewicz "Super Expressowi".

Wychowywała dzieci i zajmowała się chorą mamą

Przez dziewięć lat robiła wszystko by wychować bliźniaki na wspaniałych ludzi. Zajmowała się również swoją ciężko chorą mamą Jadwigą († 95 l.).

Mama nie chodzi, siedzi na wózku inwalidzkim. Gdy chcę ją z niego zdjąć, biorę ją na siebie i przenoszę

- mówiła "Super Expressowi". Kobieta zmarła w maju 2023 roku. Jak informowailiśmy w "Super Expressie" śmierć pani Jadwigi była bardzo trudnym przeżyciem dla aktorki ale również dla Ani i Piotrusia, którzy w dniu pogrzebu zostawili na grobie babci wyjątkowy prezent, piękną laurkę.

Smutny widok na grobie Barbary Sienkiewicz

Rok później, a dokładnie 7 czerwca 2024 roku zmarła Barbara Sienkiewicz. Aktorka została pochowana w tym samym grobie co matka. Ich miejsce spoczynku wygląda na zapomniane. Mogiła tonie w trawie, chwastach i wypłowiałych, sztucznych, małych wiązankach. Stoją na niej jedynie stare, przewracające się znicze. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kto zajął się dziećmi Barbary Sienkiewicz? Walka o opiekę była zacięta

40