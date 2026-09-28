Kaeyra stanęła w obronie Heleny Englert. Chodzi o hejt

Maksymilian Kluziewicz
2026-09-28 17:10

Kaeyra zakończyła zmagania w "Tańcu z Gwiazdami", ale wyniosła z programu cenną przyjaźń. Wokalistka niezwykle zżyła się z Heleną Englert. W rozmowie z Eska.pl zdradziła szczegóły ich relacji i ostro odniosła się do nienawiści, z jaką mierzy się jej koleżanka.

Kaeyra o relacji z Heleną Englert

Popularny program "Taniec z Gwiazdami" to przestrzeń nie tylko do sportowej walki, ale również szansa na zbudowanie trwałych więzi. Świetnym przykładem z jesiennej edycji są Helena Englert i Kaeyra. Wokalistka w wywiadzie dla Eska.pl wyznała, że zbliżyły je do siebie podobne doświadczenia życiowe oraz zbliżony wiek.

Kaeyra broni Heleny Englert

Pożegnanie Kaeyry z show wywołało smutek u Heleny Englert, co aktorka wyraziła w mediach społecznościowych. Wokalistka z kolei była oparciem dla koleżanki po jej emocjonalnym występie, przed którym wyemitowano materiał o zmaganiach z krytyką. Kaeyra publicznie podkreśliła, że hejt wobec córki Jana Englerta jest całkowicie bezzasadny.

Wspólne plany po "Tańcu z Gwiazdami"

Poruszające słowa Heleny przed tańcem zrobiły duże wrażenie na Kaeyrze. W wywiadzie dla Radia Eska piosenkarka zapewniła o głębokiej przyjaźni z aktorką. Zdecydowanie stanęła w jej obronie, zaznaczając, że negatywne komentarze pod adresem Englert uważa za bardzo niesprawiedliwe.

Kocham ją, naprawdę. Cieszę się, że mogłam ją poznać. W sumie nie wierzyłam w to, co się stało, dopóki Helena nie podeszła do mnie z płaczem. Świetna osoba. Rozmawiałam z nią po jej występie i cieszę się, że ludzie mogą ją poznać z takiej strony, jaka naprawdę jest. Wszyscy widzieliśmy, z jakim hejtem się mierzy i to jest tak niesprawiedliwe... Ona tak ciężko pracuje. Jest tak utalentowana. Cieszę się, że jest w moim życiu, będę ją teraz wspierać. Mamy nawet zaplanowane wakacje razem! - poinformowała w rozmowie z Eską.

Kaeyra o życiu w Polsce. Nie chce wracać do Ameryki
Uśmiechnięte Helena Englert i Kaeyra podczas show. O przyjaźni gwiazd i walce z hejtem przeczytasz na SE.
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