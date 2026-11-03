Dominika Serowska i Marcin Hakiel po raz drugi zostali rodzicami. Nietypowe imię maluszka

Dominika Serowska została mamą po raz drugi

To wyjątkowy czas dla Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela. Para właśnie powitała na świecie swoje drugie wspólne dziecko. Pod opublikowanym w sieci zdjęciem szybko pojawiły się setki gratulacji od fanów i znajomych. Jeszcze przed porodem Dominika chętnie opowiadała o ciąży i przygotowaniach do narodzin. Nie ukrywała jednak, że tym razem było jej trudniej niż wcześniej. W programie "Pytanie na śniadanie" przyznała, że druga ciąża okazała się bardziej wymagająca i nie przebiegała tak samo jak pierwsza.

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Dominika długo nie chciała zdradzić płci dziecka

Przez wiele miesięcy internauci zastanawiali się, czy Dominika Serowska i Marcin Hakiel doczekają się córki, czy kolejnego syna. Sama zainteresowana konsekwentnie unikała odpowiedzi na to pytanie. Kiedy w "Pytaniu na śniadanie" została zapytana o popularną teorię dotyczącą kształtu ciążowego brzucha, odpowiedziała:

Wydaje mi się, że w dwóch ciążach miałam taki sam kształt.

Celebrytka nie dawała się jednak wciągnąć w spekulacje i do samego końca nie chciała zdradzić szczegółów.

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Baby shower wywołało falę spekulacji.

Na krótko przed porodem Dominika Serowska zorganizowała baby shower. Wśród gości znalazła się między innymi Maja Rutkowski, której publikacje w mediach społecznościowych wywołały niemałe zamieszanie. Internauci zaczęli analizować kolory balonów, kwiatów i dekoracji, próbując odgadnąć płeć dziecka. Wiele osób było przekonanych, że w zdjęciach ukryto wskazówkę. Dominika potwierdziła te przypuszczenia.

Czekamy na kolejną wspaniałą kobietę na tej planecie

- napisała na Instagramie.

Dominika i Marcin pokazali pierwsze zdjęcie z maleństwem

Para pochwaliła się na Instagramie, że na świat przyszła dziewczynka. Maleństwo otrzymało imię 𝚅𝚒𝚟𝚒𝚎𝚗𝚗𝚎.

Teraz Dominika i Marcin skupiają się na pierwszych dniach z nowym członkiem rodziny. Fani nie mają wątpliwości, że w najbliższym czasie w mediach społecznościowych pojawi się jeszcze więcej rodzinnych kadrów.

Serdecznie gratulujemy!

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Królowe Matki odc. 3- Dominika Serowska o presji wywieranej na matki.