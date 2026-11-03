Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak uznani za małżeństwo w Polsce! Odebrali dokument z urzędu

Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak, tworzący od kilku lat jedną z najpopularniejszych par jednopłciowych w polskim show-biznesie, sformalizowali swój związek na początku września. Po długim okresie przygotowań panowie powiedzieli sobie „tak” podczas bajkowej uroczystości zorganizowanej za granicą, a po powrocie do kraju zawnioskowali o transkrypcję zagranicznego aktu ślubu. Teraz zakochani ogłosili, że odebrali już stosowny dokument i w świetle prawa mogą oficjalnie posługiwać się w Polsce statusem męża i męża.

Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak wzięli ślub w słonecznej Portugalii

Zakochani zorganizowali swój wymarzony ślub w malowniczej Portugalii, a ogromną niespodziankę swoją obecnością sprawiły im tam znane z mediów przyjaciółki, czyli Izabella Krzan oraz Jagna Niedzielska. Warto przypomnieć, że Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak poznali się w 2021 roku na planie randkowego formatu „Prince Charming” platformy Player. Choć po zakończeniu zdjęć stworzyli udaną relację, to w oczekiwaniu na telewizyjną premierę programu musieli przez wiele tygodni utrzymywać prawdę o swoim życiu prywatnym w ścisłej tajemnicy.

Gdy program trafił na antenę, panowie całkiem szybko zamieszkali razem, a w 2024 roku podczas pobytu we Włoszech doszło do wzruszających oświadczyn. W rozmowach z mediami narzeczeni wielokrotnie podkreślali, jak duże znaczenie ma dla nich sformalizowanie związku. Ostatecznie po rozważeniu kilku państw z legalnymi małżeństwami jednopłciowymi wybrali wyjazd do Portugalii.

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Odebrali transkrypcję aktu ślubu w Polsce. "Proces łatwiejszy niż zakładaliśmy"

Gdy małżonkowie wrócili do polskiej rzeczywistości, od razu zapowiedzieli w sieci złożenie wniosku o transkrypcję swojego aktu małżeństwa. Jacek Jelonek oraz Oliwier Kubiak, który po uroczystości także przyjął nazwisko Jelonek, odebrali przesłane pocztą portugalskie dokumenty i skierowali swoje kroki prosto do Urzędu Stanu Cywilnego.

W poniedziałek 2 listopada para opublikowała w mediach społecznościowych radosny komunikat. Panowie zdradzili, że cała procedura przebiegła bardzo sprawnie i jeszcze pod koniec października odebrali transkrypcję zagranicznego dokumentu. W świetle nowo wprowadzonych przepisów pozwala to na prawne traktowanie ich w Polsce jako małżeństwo.

- To już oficjalne - odebraliśmy transkrypcję naszego aktu ślubu, oficjalnie jesteśmy mężem i mężem. Cały proces był łatwiejszy, niż zakładaliśmy - gotowe druki dla małżeństw tej samej płci, bardzo miłe i pomocne osoby w urzędzie. To daje nadzieję, że małymi krokami Polska idzie w stronę równości #mążimąż – przekazali we wpisie Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak, którym życzymy wszystkiego dobrego.

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