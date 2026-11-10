Xavier Wiśniewski szczerze o finansach. Zamiast zarabiać na muzyce, musi do niej dokładać

Powszechnie panuje przekonanie, że nagranie własnego utworu nie stanowi większego wyzwania, zwłaszcza dla potomka słynnych artystów z polskiego rynku muzycznego. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Xavier Wiśniewski zdecydował się pójść drogą swoich rodziców, Marty i Michała Wiśniewskich, traktując tworzenie muzyki całkowicie poważnie. Jego kompozycje znacząco różnią się jednak od stylu prezentowanego przez Mandarynę oraz formację Ich Troje. Młody twórca sprawnie zestawia brzmienia popowe z rapem, kładąc przy tym ogromny nacisk na słowa piosenek. W swoich tekstach 24-latek skupia się na trudnych zagadnieniach, takich jak depresja oraz towarzyszące człowiekowi poczucie samotności.

Xavier Wiśniewski o znanym nazwisku. Przywilej bycia nepo baby mu nie pomógł

W wywiadzie dla serwisu Eska.pl młody wokalista zaznaczył, że docenia punkt wyjścia, który zyskał dzięki urodzeniu w znanej rodzinie. Jednocześnie artysta nie odczuwa szczególnego wpływu popularnego nazwiska na swoją karierę. Dopiero decyzja o systematycznym wypuszczaniu nowych utworów przyniosła mu wymierne rezultaty w postaci rosnących zasięgów.

Wydaje mi się, że moja muzyka to pokazuje, że niekoniecznie ten przywilej tak na mnie oddziałuje. W tym roku faktycznie te liczby poszły do góry, ale to ze względu na to, że ja zacząłem nad nią ciężej pracować. Wcześniej, jak robiłem muzykę, to patrząc na liczby, bycie tzw. "nepo baby" w ogóle mi nie pomagało. Teraz widzę efekt, ale przez moją pracę, wiec chyba nie mam aż takich benefitów w związku z tym - powiedział.

Podczas gościnnego występu u Maksa Kluziewicza w cyklu "ESKA Story" muzyk zdobył się na jeszcze jedną nieoczekiwaną deklarację. Okazuje się, że zamiast czerpać zyski z działalności artystycznej, musi do niej dopłacać z własnej kieszeni.

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Kariera 24-letniego Xaviera nie dotarła jeszcze do punktu, w którym twórczość przynosiłaby mu dochody. Sytuacja wygląda wręcz odwrotnie, ponieważ początkujący wykonawca stale finansuje swoją pasję. Potomek Michała Wiśniewskiego i Mandaryny nie czuje jednak z tego powodu frustracji i podchodzi do wydatków jak do długofalowej inwestycji.

Traktuję to jako rozwój osobisty. Lubię w siebie inwestować. Jeżeli rzeczywiście ma mnie to rozwinąć, to super. Na razie na pewno dokładam, ale robię to z czystą przyjemnością, bo po prostu kocham to robić