Krzysztof Ibisz z młodą żoną na czerwonym dywanie. Dzieli ich 27 lat, ale czy to widać?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-18 10:20

Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna pojawili się ostatnio na jednej z imprez i skradli show. Chętnie pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie, nie odstępując się na krok. Prezenter wystąpił w szykownym smokingu i z muszką, a jego ukochana, młodsza aż o 27 lat, postawiła na skromną, choć elegancką sukienkę. Widać, że dzieli ich tak duża różnica wieku? Pewne jest, że łączy ich wielka miłość! Zobaczcie sami.

Krzysztof Ibisz z przepiękną żoną u boku. On ma 61 lat, ona 34

Krzysztof Ibisz, prezenter Polsatu i jedna z najbardziej znanych twarzy stacji, odnalazł szczęście u boku pięknej, młodszej o 27 lat żony Joanny. Choć ich związek przez długi czas pozostawał tajemnicą, dziś zakochani nie kryją się ze swoim uczuciem. Doczekali się też wspólnych pociech, a rodzinne życie stało się dla gwiazdora jednym z najważniejszych priorytetów.

Para poznała się około 2020 roku. Joanna Kudzbalska, znana widzom z programu "Top Model", była wówczas 28-letnią modelką i lekarką. Krzysztof Ibisz miał już za sobą dwa małżeństwa i dorosłe dzieci. Zakochani długo pilnowali prywatności i nie afiszowali się ze swoim związkiem. W marcu 2021 roku gruchnęła wiadomość o zaręczynach. Niedługo później para stanęła na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w sierpniu 2021 roku i była utrzymywana w tajemnicy do ostatniej chwili. 

Rodzina Ibisza szybko się powiększyła. W 2022 roku na świat przyszedł Borys, pierwsze wspólne dziecko małżonków. W listopadzie 2024 roku urodziła się ich córka Mia Helena. Prezenter ma także dwóch starszych synów, Maksymiliana i Vincenta, z poprzednich małżeństw. Łącznie jest więc ojcem czworga dzieci.

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Ibisz z żoną Joanną
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Przystojny Ibisz z piękną Joanną u boku

17 października Ibisz pojawił się na gali Gwiazdy Dobroczynności. Odebrał statuetkę w kategorii Ambasadorzy Społecznego Zaangażowania - żona musiała być z niego bardzo dumna! Jeszcze zanim impreza wystartowała zakochani wspólnie pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie. On pokazał się w czarnym, bardzo eleganckim stroju z błyszczącymi klapami, muszą i białą koszulą, ona wyglądała skromnie, ale szykownie w oliwkowozielonej, długiej sukience z wyraźnie zaznaczonymi ramionami i w butach w niemal identycznym kolorze. 

Małżonkowie nie unikali fotoreporterów, uśmiechali się i nie odstępowali na krok. TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA!

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