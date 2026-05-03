Krzysztof Ibisz pokazał się z byłą żoną i najstarszym synem. Tak dziś wygląda pierworodny Maksymilian

Zawsze pełen wigoru Krzysztof Ibisz nieustannie przyciąga uwagę widzów swoją nienaganną prezencją i ogromnym doświadczeniem ekranowym. 61-letni gwiazdor jest obecnie jednym z najpopularniejszych prowadzących w polskich programach telewizyjnych. Na gruncie prywatnym słynny prezenter może pochwalić się czworgiem pociech, a 3 maja niespodziewanie udostępnił w sieci wspaniałe ujęcie ze swoim najstarszym potomkiem oraz dawną wybranką serca.

Krzysztof Ibisz ma czworo dzieci. Niedawno po raz pierwszy został ojcem córki

Pierwszy związek małżeński popularny prezenter zawarł u schyłku lat 90. z uznaną dziennikarką Anną Zejdler. Owocem tej relacji jest syn Maksymilian, który od dawna cieszy się samodzielnym życiem, sprawia rodzicom ogromną radość i prężnie rozwija swoją karierę jako aktor. Drugą wybranką dziennikarza została aktorka Anna Nowak-Ibisz, będąca matką jego kolejnego syna Vincenta. W 2021 roku gwiazdor Polsatu stanął na ślubnym kobiercu po raz trzeci, formalizując swój związek z Joanną Kudzbalską. Szczęśliwi małżonkowie wychowują małego Borysa, natomiast w listopadzie 2024 roku ich rodzina powiększyła się o dziewczynkę imieniem Helena.

"Taniec z Gwiazdami" tuż przed finiszem. Anna Zejdler i syn Maksymilian zapozowali z Krzysztofem Ibiszem

Trzeciego maja odbył się półfinałowy odcinek 18. odsłony tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", w którym Krzysztof Ibisz niezmiennie pełnił rolę gospodarza. Poza tradycyjnym gronem sędziowskim i uczestnikami, w studiu stacji Polsat zaroiło się od znanych osobistości, które wspierały z widowni swoje ulubione pary. Wśród zaproszonych gości znaleźli się jednak także niezwykle bliscy sercu prezentera ludzie. Ibisz zupełnie niespodziewanie udostępnił w sieci pamiątkową fotografię wykonaną w towarzystwie Anny Zejdler oraz ich wspólnego syna Maksymiliana. Ładnie im?

"Podczas dzisiejszego odcinka Tańca z Gwiazdami towarzyszą mi bardzo ważni goście. Cieszę się, że jesteście!" - taki właśnie wpis zamieścił znany prezenter na swoich profilach w mediach społecznościowych. Pamiątkowe kadry przedstawiające Krzysztofa Ibisza w towarzystwie byłej małżonki oraz najstarszego potomka znajdziecie w specjalnie przygotowanej galerii poniżej.

