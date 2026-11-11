Ksiądz Adam wracał do domu, gdy dopadł go zabójca z młotkiem. Dwa miesiące później skatował sprzątaczkę

Mija pięć lat od nocy, która na zawsze zapisała się w kryminalnych kronikach Siedlec. W nocy z 11 na 12 listopada 2021 roku 35-letni franciszkanin, ojciec Adam Ś., został znaleziony w kałuży krwi w miejskim parku. Ktoś zadał mu kilka potężnych uderzeń młotkiem w tył głowy. Lekarze przez kilkanaście godzin toczyli walkę o jego życie. Niestety, bezskutecznie.

Sprawcą okazał się Rafał J., wówczas 23-letni, obiecujący sztangista z pobliskiej wsi Kowies. Młody mężczyzna, który zdobywał medale i miał przed sobą sportową karierę, z nieznanych przyczyn wkroczył na drogę mordercy. Jego pierwszym celem stał się przypadkowy duchowny.

Krwawa trasa zabójcy z młotkiem

Śledczy szybko zorientowali się, że śmierć księdza to nie jedyna zbrodnia na koncie Rafała J. Jego sposób działania był przerażająco powtarzalny.

Dwa miesiące później, 18 stycznia 2022 roku, w Sokołowie Podlaskim jego ofiarą padła 49-letnia Nadia, Ukrainka wracająca z pracy. Otrzymała aż dziesięć ciosów młotkiem.

Jego krwawy rajd po Mazowszu trwał. Zaledwie dzień przed zabójstwem Nadii próbował zabić Marcina S., który cudem zdołał się obronić i uciec. Inny mieszkaniec Sokołowa nie miał tyle szczęścia, po ataku został kaleką do końca życia. Agresja napastnika nie ustała nawet po aresztowaniu. W celi, nie mając już młotka, próbował zabić współwięźnia metalowym taboretem.

Wyrok, który budzi kontrowersje

Po wielomiesięcznym procesie zapadł wyrok, który dla wielu był szokiem. Sąd Okręgowy w Siedlcach, na podstawie opinii biegłych psychiatrów, uznał Rafała J. za niepoczytalnego. Eksperci stwierdzili u niego schizofrenię paranoidalną, twierdząc, że w chwili popełniania zbrodni nie rozumiał znaczenia swoich czynów, a do zabijania pchały go urojenia i "głosy w głowie".

Zgodnie z prawem, sprawca nie mógł zostać skazany na karę więzienia. Został skierowany na bezterminowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Siostra zamordowanego księdza Adama podczas odczytywania wyroku nie potrafiła powstrzymać łez.

Strach, który nie minął przez pięć lat

Choć od tamtych wydarzeń minęła połowa dekady, mieszkańcy nadal pamiętają i obawiają się, że morderca kiedyś opuści szpital.

Ze szpitala można łatwiej się wydostać, niż z więzienia. Ten człowiek jest nieobliczalny – mówił w rozmowie z reporterem jeden ze świadków.