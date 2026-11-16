Tak źle z ebolą jeszcze nie było. Służby przyznają, że jest poza kontrolą. "To nasza porażka"

Demokratyczna Republika Konga zmaga się z drugą co do wielkości epidemią eboli w historii; od maja choroba pochłonęła już tysiące ofiar.

Afrykańskie CDC alarmuje: epidemia wymyka się spod kontroli, z większością nowych zakażeń pochodzących od nieznanych źródeł, co utrudnia walkę.

Odkryj, dlaczego ataki na personel i brak funduszy paraliżują walkę z wirusem, mimo miliardowej pomocy, która nie dociera do najbardziej potrzebujących.

Druga co do wielkości epidemia w historii!

Pierwsze oficjalne doniesienia o najnowszej epidemii wirusa ebola w Demokratycznej Republice Konga pojawiły się 15 maja tego roku. Choroba rozprzestrzeniała się od początku wyjątkowo szybko. W niedzielę, 15 listopada, Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ostrzegły, że epidemia jest wciąż poza kontrolą. "Od 15 maja zakażenie wykryto u ponad 11,2 tys. osób, z których 5,5 tys. zmarło" - cytuje agencja Reutera. Jest to już w tej chwili druga co do wielkości epidemia eboli w historii.

Szef CDC dr Jean Kasey informuje, że ponad 80 proc. nowych zakażeń wykrywanych jest u osób, które nie figurują na listach kontaktów znanych chorych. Oznacza to, że służby sanitarne nie są w stanie śledzić rozprzestrzeniania się wirusa. "Walkę z chorobą utrudniają zbrojne ataki na personel medyczny, brak sprzętu i pieniędzy oraz niewypłacane od miesięcy wynagrodzenia" - mówi dla Reutersa lekarz.

PAP przypomina, że w ubiegły czwartek, organizacja Lekarze bez Granic alarmowała, że karetkom brakuje paliwa, a w niektórych rejonach Konga nie działają zespoły monitorujące zakażenia. USA, UE i Bank Światowy obiecały na walkę z epidemią około 2,9 mld dolarów, okazuje się jednak, że znaczna część pomocy nie dotarła do najbardziej dotkniętych obszarów. "To nasza wspólna porażka" - mówi dr Kasey.

Jak człowiek może się zakazić ebolą?

"Wirus eboli występuje w naturze najprawdopodobniej u nietoperzy owocożernych, które mogą przenosić go na inne zwierzęta i ludzi. Człowiek może się zakazić przez kontakt z krwią lub wydzielinami zainfekowanych dzikich zwierząt. Następnie wirus przenosi się między ludźmi przez bezpośredni kontakt z krwią i innymi płynami ustrojowymi zakażonych osób" - podaje WHO. Wirus wywołuje gorączkę krwotoczną, śmiertelność tej choroby wnosi ok. 50 proc.