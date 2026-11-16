Mijają 4 lata od zakończenia „Świata według Kiepskich”. Tych aktorów kultowego serialu nie ma już wśród nas

„Świat według Kiepskich” zakończył się cztery lata temu. Polacy pokochali mieszkańców wrocławskiej kamienicy

16 marca 1999 roku na antenie Polsatu zadebiutował serial, który na zawsze zmienił oblicze polskiej telewizyjnej komedii. „Świat według Kiepskich” szybko zdobył ogromną popularność, a losy Ferdynanda Kiepskiego, jego rodziny i ekscentrycznych sąsiadów przez kolejne lata śledziły miliony widzów.

Produkcja opowiadała o codziennym życiu mieszkańców jednej z wrocławskich kamienic. W centrum wydarzeń znajdował się Ferdynand Kiepski, grany przez Andrzeja Grabowskiego, który większość czasu spędzał przed telewizorem, unikając pracy i wymyślając kolejne sposoby na szybkie wzbogacenie się. Towarzyszyli mu żona Halina, syn Walduś, córka Mariola oraz sąsiedzi, z którymi nieustannie wdawał się w zabawne konflikty.

Serial wyróżniał się absurdalnym humorem, charakterystycznymi dialogami i satyrycznym spojrzeniem na polską rzeczywistość. Z czasem stał się czymś więcej niż tylko telewizyjną komedią. Powiedzenia bohaterów przeniknęły do codziennego języka, a poszczególne sceny do dziś cieszą się popularnością w internecie.

Ostatni odcinek „Świata według Kiepskich” został wyemitowany 16 listopada 2022 roku. Tym samym zakończyła się trwająca ponad 23 lata historia jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich produkcji komediowych.

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Przez ponad dwie dekady na planie „Świata według Kiepskich” pojawiły się dziesiątki aktorów. Niektórzy występowali w produkcji od pierwszych odcinków, inni dołączali do obsady w kolejnych sezonach. Wspólnie stworzyli galerię postaci, bez których trudno dziś wyobrazić sobie ten serial.

Niestety, wielu artystów związanych z produkcją już nie żyje. Jedną z pierwszych wielkich strat była śmierć Krystyny Feldman, która wcielała się w niezapomnianą babkę Rozalię Kiepską. Aktorka zmarła w styczniu 2007 roku, mając 90 lat. Jej bohaterka słynęła z ciętego języka i bezkompromisowego podejścia do swojego zięcia Ferdynanda.

W grudniu 2016 roku odszedł Bohdan Smoleń, czyli serialowy listonosz Edzio. Artysta, znany również z działalności kabaretowej, miał 69 lat. W 2019 roku zmarła natomiast Zofia Czerwińska, która wcielała się w Marię Malinowską.

Szczególnie trudne dla miłośników serialu okazały się kolejne lata. W październiku 2020 roku zmarł Dariusz Gnatowski, odtwórca roli Arnolda Boczka. Aktor miał zaledwie 59 lat. Kilka miesięcy później, w styczniu 2021 roku, widzowie pożegnali Ryszarda Kotysa, czyli niezapomnianego Mariana Paździocha.

Jedną z najbardziej poruszających wiadomości była również śmierć Marzeny Kipiel-Sztuki. Aktorka, która przez ponad 20 lat wcielała się w Halinę Kiepską, zmarła 9 czerwca 2024 roku w wieku 58 lat. Jej bohaterka była jedną z najważniejszych postaci serialu, a ekranowe małżeństwo Halinki i Ferdka na stałe zapisało się w pamięci polskich widzów.

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Choć najwięcej mówi się o śmierci aktorów wcielających się w głównych bohaterów, na przestrzeni lat odeszli także artyści występujący w rolach drugoplanowych i epizodycznych.

Wśród nich znaleźli się między innymi Jerzy Cnota, który grał Tadeusza Kopcińskiego, oraz Kazimierz Ostrowicz, zapamiętany z roli Boryska. Każdy z nich dołożył swoją cegiełkę do sukcesu produkcji, która przez ponad dwie dekady dostarczała widzom rozrywki.

Choć od zakończenia „Świata według Kiepskich” mijają już cztery lata, serial nadal ma wiernych fanów. Powtórki i fragmenty odcinków przypominają o czasach, gdy mieszkańcy kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3/4 regularnie gościli na ekranach telewizorów.

W naszej galerii przypominamy aktorów „Świata według Kiepskich”, którzy odeszli. Niektórych pożegnaliśmy jeszcze w trakcie emisji serialu, inni zmarli już po jego zakończeniu. Ich role pozostają jednak ważną częścią historii polskiej telewizji.