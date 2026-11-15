"Rolnik szuka żony". Trudne rozmowy i ważne spotkania. Łukasz usłyszał gorzkie słowa

Mariusz odwiedził Ewelinę. Poznał jej mamę i przyjaciółki

Mariusz pojechał na Podlasie, by zobaczyć, jak Ewelina żyje na co dzień i poznać jej najbliższe otoczenie. Nie ukrywał, że cieszy się na to spotkanie. Przygotował też dla niej prezent - bransoletkę z drzewkiem szczęścia.

Wspólnie wybrali się do stadniny koni, gdzie karmili i szczotkowali zwierzęta. Później czekała ich przeprawa promem przez rzekę Bug.

Mariusz miał okazję poznać mamę Eweliny, Edytę, oraz jej przyjaciółki - Kasię i Paulinę.

Podczas spotkania rozmawiali między innymi o tym, jak mogłaby wyglądać ich wspólna przyszłość. Jednym z tematów była dzieląca ich odległość i ewentualna przeprowadzka Eweliny. Oboje wiedzą jednak, że ich znajomość jest jeszcze na wczesnym etapie i nie chcą podejmować pochopnych decyzji.

Przyjaciółki Eweliny pozytywnie oceniły relację pary. Sama uczestniczka również przyznała, że bardzo dobrze czuje się w towarzystwie Mariusza. Uczestnik "Rolnik szuka żony" zaproponował jej kolejne spotkanie. Oboje chcą się lepiej poznać, a dopiero później myśleć o wspólnym zamieszkaniu.

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Wiktor odwiedził Małgosię. Coraz bardziej się przed nią otwiera

Wiktor wybrał się do Małgosi, gdzie miał okazję poznać jej przyjaciółkę Agatę. Dzięki tej wizycie mógł zobaczyć, jak wygląda codzienność kobiety poza gospodarstwem.

Małgosia podkreślała, że nie chce na tym etapie pochopnie nazywać ich relacji związkiem. Wiktor z kolei cieszył się, że coraz łatwiej przychodzi mu otwieranie się przed kobietą. Przyznał również, że jest bardzo zadowolony z decyzji o zgłoszeniu się do programu.

Justyna pojechała do Szymona. Poznała jego rodzinę i przyjaciół

Tym razem to Justyna odwiedziła Szymona. Wybranek rolniczki cieszył się na jej przyjazd i nie ukrywał, że przez ostatnie dwa tygodnie zdążył się za nią stęsknić. Choć regularnie ze sobą rozmawiali, oboje cieszyli się na spotkanie na żywo.

- Nie ukrywam, troszeczkę się stęskniłem za Justyną. Fajnie będzie ją zobaczyć w końcu po dwóch tygodniach - opowiadał Szymon.

Justyna miała okazję zobaczyć, jak mieszka jej wybranek. Zwiedzanie zaczęła od jego pokoju. Szymon pokazał jej swoje miejsce do pracy i łóżko.

Później do rozmowy dołączyła mama kandydata, która wypytywała Justynę o jej życie i pracę na gospodarstwie. Nie zabrakło też pytań o samego Szymona. Rolniczka nie szczędziła mu pochwał. Podkreślała, że chętnie podejmował się nowych zadań i był zaangażowany.

- Szymon jest naprawdę wartościowy, ambitny, na pewno pewny siebie - mówiła Justyna.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Później para wybrała się pograć w tenisa. Choć rolniczka nie miała wcześniej doświadczenia w tej dyscyplinie, radziła sobie bardzo dobrze.

Justyna poznała również przyjaciół Szymona. Ci wypowiadali się o nim w samych superlatywach. W rozmowach pojawił się także temat przyszłości i ewentualnej przeprowadzki. Oboje muszą wziąć pod uwagę dzielącą ich odległość - około 350 kilometrów. Szymon zaznaczył, że na tak poważną zmianę trzeba będzie jeszcze poczekać. Wspomniał o perspektywie półtora roku lub dwóch lat.

Na koniec dnia zabrał Justynę na kolejkę linową. Wjechali na Szyndzielnię, a później podziwiali okolicę z wieży widokowej. Szymon przyznał, że coraz lepiej poznaje się z Justyną i dobrze czuje się w jej towarzystwie. Nie szczędził jej też czułych gestów. Oboje uznali ten dzień za kolejny ważny krok w swojej znajomości.

Karol odwiedził Julię. Myśli o ważnym pytaniu

Karol odwiedził Julię w jej rodzinnych stronach. Podczas spaceru zobaczył między innymi charakterystyczne mozaikowe schody i mural. Później para wybrała się na rejs łódką, a następnie usiadła na huśtawce i urządziła sobie mały piknik.

Karol przyznał, że coraz częściej myśli o tym, by zapytać Julię, czy chciałaby zostać jego dziewczyną. Miał też okazję poznać jej bliskich. Opowiadali mu o charakterze kobiety. Podkreślali, że jest uparta, ale również pomocna i pracowita. Na koniec życzyli parze wszystkiego dobrego.

Później Karol i Julia wybrali się na pole lawendy, gdzie wspólnie wyplatali wianki. Początkowo mężczyzna nie był przekonany do tego zajęcia, ale z czasem coraz bardziej się angażował. Julia przyznała, że dobrze sobie poradził.

Pod koniec dnia oboje nie ukrywali, że dobrze czują się w swoim towarzystwie. Julia przyznała, że nie odmówiłaby, gdyby Karol zapytał ją, czy chce zostać jego dziewczyną. Na razie jednak oficjalna propozycja jeszcze nie padła. Przed nimi kolejna randka.

Łukasz i Agnieszka nie potrafią dojść do porozumienia

Najtrudniejsza rozmowa 10. odcinka należała do Łukasza i Agnieszki. Po zakończeniu nagrań spotkali się już dwa razy. Pierwsze spotkanie było udane i romantyczne, ale podczas kolejnego Agnieszka poczuła się zaniedbana. Łukasz miał dużo obowiązków związanych z pracą i gospodarstwem, a ona oczekiwała od niego większego zainteresowania.

- Ja bym chciała więcej z jego strony inicjatywy, jakiegoś kontaktu, jakiejś tam w ogóle jego chęci do mnie - mówiła.

Agnieszka tłumaczyła, że rozumie obowiązki Łukasza, ale chciałaby czuć, że mężczyźnie zależy na rozwijaniu tej znajomości. Nie chce mieć wrażenia, że jest jedynie dodatkiem do jego codziennych zajęć.

Swoje wątpliwości wyraziła również babcia Agnieszki. Zwróciła uwagę na liczne obowiązki Łukasza i zastanawiała się, czy przy takim trybie życia będzie miał wystarczająco dużo czasu dla partnerki.

- Z tego, co się zorientowałam, to sobie dużo wziąłeś na głowę tych różnych spraw. (...) Mnie przeraża to jego zajęcie. Czy on będzie miał czas dla żony? - zastanawiała się.

Po spotkaniu z rodziną para spróbowała nieco innej aktywności. Łukasz i Agnieszka rzucali siekierami do celu. Rywalizację wygrała kobieta, a rolnik w ramach przegranej musiał zafundować jej lody.

Agnieszka zaprosiła też Łukasza na spotkanie ze swoimi przyjaciółkami. Koleżanki dobrze oceniły rolnika. Sama uczestniczka nie ukrywała, że zależy jej na tej znajomości, ale nie chce po raz kolejny angażować się bez wzajemności. Jest gotowa wiele dać od siebie, pod warunkiem że będzie czuła się chciana.

W szczerej rozmowie z Agnieszką, Łukasz przedstawił swoją perspektywę. Podkreślał, że ma zobowiązania wobec gospodarstwa i nie zamierza rezygnować z pracy. Nie chce też czuć presji. Zależy mu na tym, by kobieta rozumiała jego codzienne obowiązki. Wybranka rolnika miała jednak inne odczucia. Oceniała, że Łukasz stawia pracę na pierwszym miejscu, a ona pozostaje jedynie opcją na wolny czas. Taki układ jej nie odpowiada.

- Zawsze dźwigam dużo i biorę na siebie. Czasem żałuję, ale liczę na to, że tym razem nie pożałuję - wyznała Agnieszka przed kamerami.

Rozmowa pokazała, że oboje mają inne oczekiwania wobec związku. Łukasz nie chce czuć się naciskany, a Agnieszka potrzebuje więcej uwagi i inicjatywy. Czy uda im się znaleźć wspólny język?

Łukasz z „Rolnik szuka żony” opowiedział o programie i wyjaśnił, dlaczego nosi czapkę

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