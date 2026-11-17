Rafał Brzoska zaprosił gwiazdy na swoje urodziny

Jak robić imprezę to z przytupem. Z takiego założenia wyszedł Rafał Brzoska, który zapewne nie zawraca uwagi na koszty imprezy. Milioner urodziny wyprawił w jednym z warszawskich klubów, do którego zjechały się topowe gwiazdy. Goście zaczęli się pojawiać się około godziny 20. Ewa Chodakowska jeszcze przed wejściem na imprezę już rozkręcała się w samochodzie, w którym zaczęła tańczyć i śpiewać. Przed wejście bardzo żywiołowo przywitała się z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radkiem Majdanem. Tuż na wejściu stanął Van, do którego ochroniarze pakowali prezenty.

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Janiak całował żonę, a Chodakowska szalała do rana

Jako jedni z pierwszych do domu postanowili wrócić Olivier Janiak i Karolina Malinowska. Zakochani małżonkowie czekając na taksówkę nie szczędzili sobie czułości. Gwiazdor dawał ukochanej całusa w czoło, a ona wręczyła mu soczystego całusa prosto w usta. Zaraz po nich przed północą klub opuściła Gosia z Radkiem, a następnie Quebonafide z swoją ukochaną, aktorką Martyną Byczkowską. Świetnie bawiła się również Ewa Chodakowska, która jak przystało na singielkę, na parkiecie szalała do 1 w nocy. Godzinę później z solenizantem i Omeną Mensah pożegnał się Krzysztof Stanowski z żoną Martą.

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Chwalili się zdjęciami na Instagramie

Większość gwiazd, które świętowały z Brzoską chwaliły się imprezą w mediach społecznościowych. Ewa Chodakowska, która przybyła na imprezę razem z Żanetą Gortat-Stanisławską zamieszczała na Instagramie fotki, na których po wyjściu z klubu wybrały się na zapiekanki. Nie zabrakło również fotek solenizanta, który wraz z ukochaną tańczyli w łazience. Więcej zdjęć gwiazd z imprezy znajdziesz TUTAJ.

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