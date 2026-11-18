Strefa Czystego Transportu w Krakowie zmieni granice? Duże ułatwienia dla kierowców

W obecnym kształcie krakowska Strefa Czystego Transportu rozciąga się na powierzchni około 196 kilometrów kwadratowych. Po ewentualnym zatwierdzeniu nowych przepisów obszar objęty restrykcjami skurczy się do zaledwie 0,99 kilometra kwadratowego w samym sercu miasta. Zakazy wjazdu objęłyby wyłącznie teren wewnątrz I obwodnicy oraz odcinek sięgający Alei Krasińskiego.

Dla zmotoryzowanych kluczową informacją pozostaje fakt, że nowelizacja nie kasuje samej strefy ani nie modyfikuje przyjętych wcześniej norm emisji spalin. Korekcie ulega wyłącznie terytorium objęte restrykcjami. Z oficjalnej dokumentacji wynika, że powodem zmian są pomiary z 2024 roku ze stacji przy Alei Krasińskiego, gdzie odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu (NO₂), co pierwotnie wymusiło utworzenie strefy.

Z pisma Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska datowanego na 9 lipca 2025 roku wynika, że problem nadmiernego stężenia zanieczyszczeń dotyczył wycinka o powierzchni raptem 0,2 kilometra kwadratowego, gdzie żyje nieco ponad 9 tysięcy mieszkańców. Co więcej, w 2025 roku w całej aglomeracji krakowskiej po raz pierwszy od dziesięciu lat nie zarejestrowano ani jednego przekroczenia średniorocznego limitu dwutlenku azotu. Powietrze stało się czystsze jeszcze zanim 1 stycznia 2026 roku nowe przepisy miały zacząć działać. Urzędnicy doszli zatem do wniosku, że utrzymywanie tak rozległej strefy jest niewspółmierne do faktycznego stanu środowiska i stanowi niepotrzebne utrudnienie dla zmotoryzowanych.

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Przygotowany projekt uchwały oznacza również spore uproszczenie procedur administracyjnych. Zniknie przede wszystkim wymóg umieszczania tradycyjnych identyfikatorów na przedniej szybie samochodu, ponieważ weryfikacja uprawnień do wjazdu stanie się w pełni zautomatyzowana i oparta na sczytywaniu tablic rejestracyjnych, co przy okazji zlikwiduje pięciozłotową opłatę za wydanie naklejki.

Korzystne zmiany obejmą również samych Krakowian, gdyż status mieszkańca uzyska każdy, kto realnie żyje w mieście, bez konieczności legitymowania się meldunkiem. Głównym kryterium uprawniającym do ulg stanie się odprowadzanie w Krakowie podatku dochodowego bądź rolnego. Prawo do zwolnień zyskają ponadto osoby jeżdżące autami służbowymi, leasingowanymi, wynajmowanymi, dzierżawionymi oraz objętymi małżeńską wspólnością majątkową. Bez większych przeszkód do strefy wjadą także wszyscy pacjenci zmierzający do działających tam przychodni czy szpitali, o ile potwierdzą potem fakt odbycia wizyty lekarskiej.

W projekcie zapisano również konkretny termin graniczny dotyczący nabycia auta, zgodnie z którym bezterminowe prawo wjazdu otrzymają pojazdy kupione przed 1 stycznia 2029 roku. Po upływie tego terminu utrzymanie przywileju będzie wymagało nieprzerwanego bycia właścicielem danego samochodu już od końca 2028 roku. Istotne jest to, że nabycie auta po zakończeniu umowy leasingowej lub podarowanie go najbliższym krewnym nie spowoduje cofnięcia nabytych praw. Z kolei możliwość płatnego wjazdu do strefy dla pozostałych kierowców zostanie utrzymana najpóźniej do końca 2028 roku.

Sonda Czy Strefa Czystego Transportu w Krakowie powinna zostać zlikwidowana? tak nie nie mam zdania