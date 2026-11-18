Zamach na Rynku w Krakowie. Prezydent Łukasz Gibała podziękował ratownikom

W środę, 18 listopada odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem osób, które jako pierwsze pospieszyły na ratunek ofiarom tragedii w centrum miasta. Prezydent Łukasz Gibała zwrócił się do zgromadzonych w bardzo poruszających słowach. Choć wielu z nich na co dzień zajmuje się ratowaniem życia, to skala oraz dramatyzm wydarzeń na krakowskim Rynku wymagały od nich wykazania się ponadprzeciętną postawą.

- Od wydarzeń na krakowskim Rynku minęło już kilkanaście dni, a jednak wciąż trudno o nich mówić bez emocji. Ale też trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby podziękować tym, którzy w tamtych dramatycznych chwilach ratowali ludzkie życie – mówił podczas uroczystości prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Włodarz miasta zwrócił uwagę, że nawet wieloletnia praktyka oraz najlepsze przeszkolenie zawodowe nie są w stanie całkowicie uodpornić człowieka na paraliżującą grozę sytuacji. W obliczu tak wielkiego ludzkiego cierpienia o przeżyciu poszkodowanych decydowały dosłownie pojedyncze sekundy.

Łukasz Gibała wręczył odznaki Honoris Gratia bohaterom akcji ratunkowej w Krakowie

Za wykazanie się ogromną odwagą, profesjonalizmem oraz wzorową postawą uczestnicy akcji ratunkowej zostali uhonorowani przez prezydenta Łukasza Gibałę prestiżowymi odznakami Honoris Gratia. Wyróżnienie to trafia do rąk osób szczególnie zasłużonych dla stolicy Małopolski oraz jej mieszkańców.

- W obliczu tej tragedii trzeba było działać, podejmować trudne decyzje, zachować opanowanie, wykorzystać całą swoją wiedzę i umiejętności, współpracować, ufać sobie nawzajem i przede wszystkim nieść pomoc ludziom, których życie i zdrowie były zagrożone. I za to wszystko chciałbym dziś Państwu podziękować. Za profesjonalizm, za odwagę, za poświęcenie, ale także za zwykłe człowieczeństwo, które w tak niezwykłych okolicznościach nabiera szczególnego znaczenia – podkreślił prezydent Łukasz Gibała.

Samorządowiec zapewnił także, że cały Kraków solidaryzuje się z ofiarami zamachu oraz ich bliskimi, którzy wciąż toczą trudną walkę o powrót do normalnego funkcjonowania. Dzisiejszą wdzięczność społeczności przyrównał do czasów pandemii, gdy Polacy dziękowali personelowi medycznemu oklaskami z balkonów. Wręczone medale mają stanowić trwały dowód na to, że mieszkańcy miasta zawsze mogą polegać na swoich bohaterach. W gronie odznaczonych tytułem Honoris Gratia znaleźli się:

- prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr

- dr n. med. Mateusz Wierdak

- dr Grzegorz Mocny

- dr Michał Tomaszewski

- Adrian Adamczyk

- Edward Bulicz

- Ryszard Czeszyk

- Krzysztof Dukat

- Damian Dudziak

- Emil Figura

- Wojciech Hycnar

- Przemysław Janik

- Sebastian Kędzior

- Kacper Kierzyk

- Artur Klimas

- Paweł Kramarz

- Jakub Lebiedzki

- Marcin Łoboda

- Wojciech Łyko

- Piotr Mroczek

- Paweł Mystek

- Marcin Myśliński

- Mikołaj Nawrocki

- Paweł Pastuszka

- Dariusz Perliński

- Tomasz Pituła

- Marcin Potocki

- Kamil Rojewski

- Jakub Strug

- Tomasz Stryjakowski

- dr Elżbieta Surdek

- Klaudiusz Śmiga

- Justyna Wójcik

- Tomasz Długosz (odebrał specjalny list, gdyż samą odznakę Honoris Gratia przyznano mu już w 2023 roku)

- Mário Mačina, będący obywatelem Republiki Słowackiej

- Linda Trnkova, będąca obywatelką Republiki Słowackiej.

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