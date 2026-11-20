Donald Trump chce pokoju w Ukrainie przed styczniem. Przejęcie Kongresu przez Demokratów

Dziennik „Financial Times”, opierając się na relacjach czterech niezależnych informatorów, donosi o planach administracji Donalda Trumpa, która zamierza doprowadzić do zawarcia układu pokojowego jeszcze przed początkiem stycznia. Tak duże tempo narzucone przez Biały Dom ma bardzo konkretny powód polityczny. Głowa państwa chce zamknąć proces negocjacyjny przed styczniowym przejęciem władzy w Kongresie przez Demokratów.

Po zdobyciu większości w obu izbach parlamentu politycy Partii Demokratycznej prawdopodobnie przeforsują większe wsparcie militarne i finansowe dla Kijowa, a także uderzą w Federację Rosyjską nowymi, bolesnymi restrykcjami gospodarczymi. Złożenie podpisów pod porozumieniem przed tym terminem dałoby Moskwie szansę na uzyskanie znacznie lepszych zapisów. „Amerykanie się spieszą, a Władimir Putin nie”, twierdzi jeden z informatorów „Financial Times”. Źródło dziennika otwarcie przyznaje również, że Donald Trump darzy przywódcę Rosji sympatią i bardzo mocno dąży do błyskawicznego wygaszenia działań zbrojnych.

Steve Witkoff i Jared Kushner negocjują z Rosją. Twarde warunki Władimira Putina

Przygotowaniem gruntu pod błyskawiczne zawieszenie broni zajęli się ludzie z najbliższego otoczenia amerykańskiego przywódcy. W ostatnich tygodniach wysłannik prezydenta Steve Witkoff oraz Jared Kushner prowadzą niezwykle intensywne działania dyplomatyczne na arenie międzynarodowej. Z ustaleń prasowych wynika, że odbyli oni cały cykl rozmów z delegacjami z Ukrainy, Rosji oraz krajów europejskich, pojawiając się między innymi w Berlinie, Dublinie i Moskwie. W trakcie wszystkich tych negocjacji strona amerykańska nieustannie podkreślała, że czasu na porozumienie jest coraz mniej.

Taka presja wywierana przez Stany Zjednoczone wywołuje poważne obawy wśród europejskich sojuszników. W rozmowie z dziennikiem „Financial Times” jeden z wysoko postawionych polityków ze Starego Kontynentu ocenił, że narzucony przez Waszyngton pośpiech może zmusić Ukrainę do bolesnych ustępstw politycznych i terytorialnych na rzecz agresora.

Z kolei Władimir Putin wcale nie myśli o łagodzeniu swojego dotychczasowego stanowiska negocjacyjnego. Tuż po zakończeniu niedawnego szczytu w Shenzhen rosyjski dyktator oznajmił wprost, że władze w Kijowie oraz państwa Zachodu muszą przystać na „kompromisy i rzeczywistość”.

Sonda W którym roku zakończy się wojna na Ukrainie? 2026 2027 2028