"Pokój Zbrodni" nominowany w konkursie Podcast Roku 2026! Twórcą i prowadzącym jest Bartosz Wojsa

Podcast Roku, czyli konkurs imienia redaktora Janusza Majki to pierwszy ogólnopolski plebiscyt, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych. Konkurs upamiętnia Janusza Majkę, zmarłego w 2021 roku dziennikarza Polskiego Radia Rzeszów. W tegorocznej odsłonie wydarzenia, w kategorii "Kryminał", nominowany do nagrody został program ZPR Media - "Pokój Zbrodni", którego twórcą i prowadzącym jest nasz dziennikarz, Bartosz Wojsa.

Nominacje ogłoszono 30 września 2026 roku w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów - w Międzynarodowy Dzień Podcastu. Dowiedzieliśmy się, kto znalazł się w gronie nominowanych, jakie kategorie czekają na twórców oraz czego możemy spodziewać się w przyszłości. Rozstrzygnięcie szóstej edycji konkursu Podcast Roku odbędzie się 5 grudnia podczas gali finałowej w Rzeszowie. Jury przyzna Grand Prix i wyłoni zwycięzców w kilku kategoriach. Jednocześnie trwa głosowanie na Podcast Publiczności 2026 dostępne na stronie: https://podcastroku.pl/nagroda-publicznosci/

Pokój Zbrodni - program wideo i podcast kryminalny, którego twórcą jest dziennikarz Bartosz Wojsa. W każdym odcinku prowadzący szczegółowo analizuje i odsłania kulisy najgłośniejszych, najbardziej wstrząsających i mrocznych spraw kryminalnych z całej Polski. Program skupia się nie tylko na samym przebiegu zbrodni, ale też na psychice morderców, żmudnej pracy śledczych oraz błędach w systemie sprawiedliwości. Podcast przedstawia nowe, aktualne historie, lecz wraca także do nierozwiązanych spraw, zdradza kulisy pracy policji oraz rekonstruuje dramatyczne wydarzenia sprzed lat. Odcinki pojawiają się w każdą środę i niedzielę o godz. 20:00 w popularnych serwisach: między innymi Youtube, Spotify czy TikTok.

Bartosz Wojsa - dziennikarz, w mediach od 2012 roku. Wydawca online, redaktor prowadzący i dziennikarz działu "Wydarzenia" w grupie ZPR Media ("Super Express", "Radio Eska"), specjalizujący się między innymi w tematach kryminalnych. Stworzył audycję "Śląska Opinia o górnictwie", a w 2018 roku został Dziennikarzem Roku "Dziennika Zachodniego", z którym na początku swojej kariery był przez lata związany. Współautor książki "Swąd" napisanej w duecie z Robertem Ostaszewskim oraz autor książki "Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy". Twórca programu kryminalnego "Pokój Zbrodni".

Głosować na "Pokój Zbrodni" i wesprzeć twórcę w wyścigu o Nagrodę Publiczności można tutaj: https://podcastroku.pl/nagroda-publicznosci/