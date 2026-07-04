Roztrzaskał się na środku ronda. Alkomat oszalał! Kierowca miał blisko trzy promile

Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 czerwca, po godzinie 15 w Chotomowie. Policja otrzymała zgłoszenie o kierowcy opla, który wjechał na środek ronda i uszkodził znajdującą się tam infrastrukturę. Zanim na miejsce dotarli funkcjonariusze, zareagował świadek. Uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę i przytrzymał go do przyjazdu policjantów.

Na miejsce skierowano patrole z powiatu legionowskiego oraz funkcjonariuszy drogówki.

Pijany kierowca w Chotomowie. Miał blisko 2,9 promila alkoholu

Jak się okazało, za kierownicą siedział 54-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Jak podaje policja, mężczyzna zachowywał się agresywnie i był wyraźnie pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,9 promila alkoholu w jego organizmie. 54-latek został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Legionowie. Jego samochód odholowano na parking depozytowy.

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Jabłonnie Prokurator Rejonowy w Legionowie zastosował wobec podejrzanego dozór policji. Samochód został zabezpieczony na poczet przyszłej kary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd może orzec jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

Przypomnijmy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Konsekwencje prawne i akt oskarżenia

Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Jabłonnie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie. Jak poinformowała podkom. Agata Halicka, do sądu skierowano już akt oskarżenia.

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