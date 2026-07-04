Ewelina wjechała wprost pod szynobus. Zginęła ona i jej nastoletni syn

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-04 10:17

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym koło Ostrołęki. W zderzeniu samochodu z szynobusem zginęły dwie osoby. Śledczy uznali, że przyczyną tragedii było zachowanie kierującej hyundaiem. Postępowanie zostało umorzone.

Zniszczony hyundai na ośnieżonym przejeździe w Susku Nowym. O umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku przeczytasz na SE.
Autor: KPP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo dotyczące wypadku z 21 lutego 2026 roku w miejscowości Susk Nowy w gminie Rzekuń. Jak poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, śledztwo zakończyło się wydaniem postanowienia o umorzeniu. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Śledczy ustalili, że kierująca samochodem marki Hyundai na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w obszarze zabudowanym nie zachowała szczególnej ostrożności. Według prokuratury nie zastosowała się do znaku STOP i wjechała na tory wprost pod nadjeżdżający autobus szynowy relacji Białystok − Ostrołęka.

W wyniku zderzenia na miejscu zginęli 36-letnia Ewelina P. i 16-letni Łukasz P. W szynobusie znajdowało się 20 osób. Nikomu z pasażerów nic się nie stało, ale, jak wskazywała prokuratura, ich zdrowie i życie było zagrożone.

W czasie śledztwa wykonano oględziny miejsca wypadku i pojazdów, przeprowadzono sekcje zwłok ofiar, zabezpieczono nagrania z monitoringu szynobusu oraz kamery obejmującej przejazd kolejowy. Przesłuchano świadków, zabezpieczono dokumentację serwisową szynobusu i materiały komisji kolejowej. Sporządzona została opinia biegłego z zakresu wypadków drogowych.

Jak przekazała prokuratura, analiza całego materiału dowodowego doprowadziła do jednego wniosku.

Analiza całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do wniosku, iż przyczyną wypadku było zachowanie kierującej pojazdem marki Hyundai, polegające na wjechaniu na przejazd kolejowy bez upewnienia się, że jest to bezpieczne − przekazała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Do tragedii doszło 21 lutego około godziny 18:30. Samochód osobowy zderzył się z szynobusem na oznakowanym, niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Susku Nowym. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci i prokurator, zabezpieczając ślady oraz przesłuchując świadków, aby odtworzyć przebieg zdarzenia.

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