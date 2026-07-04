Ewelina wjechała wprost pod szynobus. Zginęła ona i jej nastoletni syn

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo dotyczące wypadku z 21 lutego 2026 roku w miejscowości Susk Nowy w gminie Rzekuń. Jak poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, śledztwo zakończyło się wydaniem postanowienia o umorzeniu. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Śledczy ustalili, że kierująca samochodem marki Hyundai na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w obszarze zabudowanym nie zachowała szczególnej ostrożności. Według prokuratury nie zastosowała się do znaku STOP i wjechała na tory wprost pod nadjeżdżający autobus szynowy relacji Białystok − Ostrołęka.

W wyniku zderzenia na miejscu zginęli 36-letnia Ewelina P. i 16-letni Łukasz P. W szynobusie znajdowało się 20 osób. Nikomu z pasażerów nic się nie stało, ale, jak wskazywała prokuratura, ich zdrowie i życie było zagrożone.

W czasie śledztwa wykonano oględziny miejsca wypadku i pojazdów, przeprowadzono sekcje zwłok ofiar, zabezpieczono nagrania z monitoringu szynobusu oraz kamery obejmującej przejazd kolejowy. Przesłuchano świadków, zabezpieczono dokumentację serwisową szynobusu i materiały komisji kolejowej. Sporządzona została opinia biegłego z zakresu wypadków drogowych.

Jak przekazała prokuratura, analiza całego materiału dowodowego doprowadziła do jednego wniosku.

− Analiza całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do wniosku, iż przyczyną wypadku było zachowanie kierującej pojazdem marki Hyundai, polegające na wjechaniu na przejazd kolejowy bez upewnienia się, że jest to bezpieczne − przekazała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Do tragedii doszło 21 lutego około godziny 18:30. Samochód osobowy zderzył się z szynobusem na oznakowanym, niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Susku Nowym. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci i prokurator, zabezpieczając ślady oraz przesłuchując świadków, aby odtworzyć przebieg zdarzenia.

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