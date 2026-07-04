Tysiące Świadków Jehowy przybyło do Polski. W sobotę chrzest nowych członków

Tysiące Świadków Jehowy na kongresach w Polsce

Zgromadzenia organizowane są równolegle w aż dziewięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Chorzowie, Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie oraz Koszalinie.

Przedstawiciele organizatora przekazali, że w piątek (3 lipca) wystartował też globalny kongres w Warszawie. Już na starcie zgromadził on 33 tysiące wiernych. Znaleźli się w tej grupie również goście z zagranicy w liczbie blisko 7 tysięcy reprezentantów z ponad 20 państw. Równocześnie w pozostałych ośmiu lokalizacjach prowadzone są zjazdy o zasięgu regionalnym. Organizatorzy szacują, że wszystkie te inicjatywy przyciągnęły powyżej 125 tysięcy uczestników.

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Program i chrzest nowych członków pod hasłem „Szczęście bez końca”

Tegorocznym edycjom spotkań towarzyszy myśl przewodnia „Szczęście bez końca”. W trakcie trzydniowego bloku zebrani będą mieli okazję uczestniczyć w wystąpieniach oraz seansach materiałów wideo przygotowanych w oparciu o treści biblijne.

− Jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu jest premiera kolejnych odcinków serialu „Dobra nowina według Jezusa”, przedstawiającego życie Jezusa Chrystusa −

stwierdził Łukasz Post, pełniący funkcję rzecznika Świadków Jehowy w Polsce. Zaznaczył ponadto, że w trakcie sobotnich punktów agendy zaplanowano uroczystość chrztu nowych wyznawców.

Przedstawiciel zboru zauważył, że odbywające się zgromadzenia są istotnym wydarzeniem dla lokalnej gospodarki goszczących ich miejscowości.

− Tysiące uczestników korzysta z hoteli, restauracji, transportu publicznego, atrakcji turystycznych i lokalnych usług −

wskazał Łukasz Post.

Świadkowie Jehowy w Polsce i na świecie

Z informacji przekazanych przez środowisko Świadków Jehowy wynika, że na 2026 rok zaplanowano łącznie 19 ogólnoświatowych kongresów. Jeden z nich odbywa się w tym momencie w samej Warszawie.

Aktualnie globalnie działalność tę deklaruje ponad 9 milionów wiernych, którzy skupieni są w przeszło 118 tysiącach społeczności rozsianych po 239 państwach. Na ziemiach polskich pierwsze ślady funkcjonowania tej wspólnoty datuje się na 1891 rok. Dziś szeregi grupy w Polsce zasila ponad 114 tysięcy obywateli, przez co stanowią oni trzecią najliczniejszą mniejszość religijną w granicach naszego państwa.