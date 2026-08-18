Śmierć rosyjskiego opozycjonisty w Warszawie! Prokuratura mówi jasno

Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Prokuratura bada sprawę

Opozycjonista z Rosji zmarł nagle w Warszawie! Ciało Siergieja Własienki znaleziono w mieszkaniu na Mokotowie. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, od około godz. 1 w nocy na miejscu prowadzone są oględziny.

Według prokuratury na obecnym etapie śledczy nie znaleźli śladów wskazujących na to, że do śmierci Rosjanina mogły przyczynić się inne osoby. W mieszkaniu znaleziono również dokumentację lekarską Własienki.

"Wstępne ustalenia dokonane przez prokuratora i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób" - poinformował RadiU ESKA rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Sekcję zwłok zaplanowano na środowe popołudnie. Śledczy chcą też przeprowadzić specjalistyczne badania, w tym badania toksykologiczne. Mają one pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci.

Kim był Siergiej Własienko? Mieszka w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie

Siergiej Własienko był związany z rosyjską opozycją. Według niezależnego rosyjskiego portalu SOTA w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie. Później mieszkał w Anapie na południu Rosji. Jego żona pozostała w Rosji. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Własienko wyjechał do Polski. Najpierw przebywał tu na podstawie wizy turystycznej, a później otrzymał azyl polityczny. Własienko był związany z Kongresem Deputowanych Ludowych, organizacją skupiającą byłych rosyjskich deputowanych sprzeciwiających się władzom na Kremlu. Jednym z inicjatorów kongresu był były deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej Ilja Ponomariew, który mieszka na Ukrainie.

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⚠️ Siergiej Własienko, uczestnik Kongresu Deputowanych Ludowych, został znaleziony martwy w WarszawieCiało Własienki z urazem głowy znalazł jego współlokator, który również jest uczestnikiem Kongresu. Znajomi zmarłego podejrzewają, że jego śmierć mogła mieć charakter gwałtowny.… pic.twitter.com/W6wzUcJEII— NEXTA Polska (@nexta_polska) August 18, 2026