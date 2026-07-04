Kolumbijczyk włamał się do Akademii Sztuki Wojennej. Wszedł przez zbitą szybę

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-04 13:31

Nietypowe zdarzenie na terenie warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Obywatel Kolumbii po rozbiciu szyby kamieniem wszedł do jednego z budynków. Intruz wpadł w ręce ochrony i został przekazany policjantom. Żandarmeria Wojskowa nie wyklucza, że mężczyzna był pod działaniem narkotyków.

Biały gmach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. O włamaniu Kolumbijczyka na teren uczelni przeczytasz na SE.
Autor: ASW/FB/ Materiały prasowe

Kolumbijczyk wdarł się na teren Akademii Sztuki Wojennej

Wczesnym rankiem w piątek, 3 lipca, około godziny 5:20, doszło do niepokojącego incydentu na terenie Akademii Sztuki Wojennej przy al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103 w Rembertowie.

Z relacji ppłk. Dariusza Rozkosza, rzecznika prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, wynika, że obywatel Kolumbii znalazł się w ogólnodostępnej strefie kampusu. Cudzoziemiec użył kamienia, by zbić szybę w jednym z obiektów, a potem wszedł do wnętrza przez rozbite okno.

Pracownicy uczelnianej ochrony błyskawicznie zainterweniowali. Ujęli intruza na gorącym uczynku, po czym oddali go w ręce wezwanych na miejsce policjantów.

Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji

Sprawa zniszczenia mienia pod lupą śledczych

Szczegóły tego zdarzenia badają teraz funkcjonariusze z rembertowskiego komisariatu policji, współpracując ściśle z Żandarmerią Wojskową. Postępowanie toczy się pod kątem zniszczenia mienia, zgodnie z art. 288 § 1 Kodeksu karnego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stację RMF FM, wtargnięcie miało miejsce do pokoju należącego do działu kadr, zlokalizowanego w jednym z uczelnianych gmachów Akademii Sztuki Wojennej.

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