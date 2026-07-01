Zmasowana akcja policji na szeroką skalę

W ubiegłym tygodniu, w ramach jednodniowej operacji, ponad 600 policjantów z różnych pionów – od komend rejonowych i powiatowych, po komisariaty specjalistyczne oraz wydziały Komendy Stołecznej Policji – wyruszyło, by dopaść przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Efektem tych zintensyfikowanych działań było ujęcie 80 poszukiwanych, za którymi wydano listy gończe i nakazy doprowadzenia. Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, jak i osoby skazane na kary pozbawienia wolności. Wszyscy trafili już do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie spędzą najbliższe miesiące, a nawet lata.

Ponadto, w toku akcji zrealizowano 8 zarządzeń sądu lub prokuratora mających na celu ustalenie miejsca pobytu osób dla celów prawnych. Co więcej, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, odnaleziono jedną osobę zaginioną, co podkreśla wszechstronność i skuteczność przeprowadzonych działań.

Zatrzymani obcokrajowcy i szczegóły operacji

Doświadczenie i ścisła współpraca pionów kryminalnych i prewencyjnych Komendy Stołecznej Policji pozwoliły na wytypowanie ponad 550 adresów domów i mieszkań oraz ponad 130 miejsc grupowania się obcokrajowców, takich jak hostele. To właśnie w tych miejscach najczęściej natrafiano na poszukiwanych.

Wśród aresztowanych znaleźli się również obcokrajowcy. Zatrzymano dwóch obywateli Turcji, poszukiwanych nakazami doprowadzenia, oraz sześciu obywateli Ukrainy – dwóch na podstawie listów gończych i czterech z nakazami doprowadzenia.

Rekordzista z Piaseczna wpadł w Krakowie

Jednym z najbardziej zaskakujących zatrzymań był przypadek 26-latka z Piaseczna. Mimo młodego wieku, za mężczyzną wydano aż 10 podstaw poszukiwawczych, w tym jeden list gończy. Był on ścigany w związku z licznymi oszustwami, a zarządzenia o ustaleniu miejsca pobytu wydały prokuratury w różnych rejonach Polski, m.in. w Częstochowie, Kielcach, Gdańsku, Łomży, Wrocławiu, Białymstoku oraz Pruszkowie.

Mężczyzna, licząc na to, że odległość zapewni mu bezpieczeństwo, ukrywał się w Krakowie. Jednakże, piaseczyńscy funkcjonariusze, dzięki żmudnej pracy operacyjnej, ustalili dokładny adres jego kryjówki. W czwartkowy poranek, wspólnie z policjantami z Komisariatu VI Policji w Krakowie, zapukali do jego drzwi. 26-latek nie krył zdziwienia, gdy jego plany uniknięcia odpowiedzialności legły w gruzach.

Jeszcze tego samego dnia, na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Przemyślu, trafił za mury zakładu karnego, gdzie rozpoczął odbywanie kary 271 dni pozbawienia wolności.

Zmasowana akcja policji, Wpadło 80 poszukiwanych:

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