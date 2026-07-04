Przez kilka dni bez ciepłej wody. Wyłączenia obejmą tysiące mieszkańców pod Warszawą

Kiedy i dlaczego Orlen Termika wyłącza ciepłą wodę?

Orlen Termika poinformowała o planowanej przerwie w dostawach ciepła do Pruszkowa i Piastowa. Wyłączenie rozpoczęło się w sobotę (4 lipca) o godzinie 14 i potrwa do czwartku (9 lipca) do godziny 6 rano. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli dostępu do ciepłej wody. Jak wyjaśnia spółka, przerwa jest związana z pracami remontowymi prowadzonymi w Elektrociepłowni Pruszków oraz na sieci ciepłowniczej.

Oficjalny komunikat Orlen Termiki i zakres prac

− Informujemy, że w związku z planowanymi pracami remontowymi w Elektrociepłowni Pruszków i sieci ciepłowniczej w dniach od 4 lipca (sobota) godz. 14.00 do 9 lipca (czwartek) godz. 6.00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej, w tym ciepłej wody użytkowej. Za powstałe w związku z tym niedogodności przepraszamy − poinformowała Orlen Termika na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Utrudnienia mogą dotknąć nawet blisko 90 tysięcy mieszkańców.

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