16-latka przyjęła chrzest na kongresie Świadków Jehowy. Jej słowa o zmarłej babci chwytają za serce

Drugi dzień ogólnopolskich kongresów Świadków Jehowy przypadł na sobotę. Głównym wydarzeniem zaplanowanego harmonogramu było oczywiście włączenie do wspólnoty kolejnych osób. Podczas warszawskiego Międzynarodowego Kongresu Świadków Jehowy na przyjęcie chrztu zdecydowało się dokładnie 139 nowych wyznawców.

48

Równolegle zjazdy zorganizowano w dziewięciu różnych ośrodkach miejskich na terenie całej Polski. Ogólna frekwencja w tych wydarzeniach przekroczyła 125 tysięcy uczestników. Zlot w Warszawie wyróżnia się zasięgiem globalnym, ponieważ do stolicy zjechało około 7 tysięcy przedstawicieli reprezentujących przeszło 20 państw.

Sonda Czy jesteś wyznawcą Jehowy? Tak Nie

− Chrzest to najważniejsza decyzja w życiu każdego Świadka Jehowy − mówi Łukasz Post, rzecznik Świadków Jehowy w Polsce. − To publiczne wyrażenie swojej wiary i potwierdzenie osobistego oddania się Bogu. Każdego roku ten moment wywołuje wiele wzruszeń nie tylko wśród osób przyjmujących chrzest, ale również ich rodzin i przyjaciół − dodaje.

W gronie nowo ochrzczonych znalazła się 16-letnia Ania, mieszkanka Warszawy. Nastolatka wyjaśniła zgromadzonym, co skłoniło ją do stania się Świadkiem Jehowy.

− Znałam zasady biblijne, których nauczyli mnie moi rodzice, ale nie kierowałam się nimi. Bałam się, że jak będę Świadkiem Jehowy, to moje życie będzie nudne. Teraz widzę, że się myliłam, bo mam prawdziwych przyjaciół, fajne, ciekawe życie, które podoba się Bogu. Bardzo bym chciała, żeby dzisiaj była tu ze mną moja kochana babcia, ale niestety zmarła. Wiem, że w przyszłości zmartwychwstanie i wtedy jej o tym opowiem − mówiła.

Na krok ten zdecydowała się również 65-letnia Maria, przebywająca na emeryturze mieszkanka Terespola. Kobieta wspomina, że jej początkowa styczność ze Świadkami Jehowy miała miejsce cztery dekady temu.

− Pierwszy kontakt ze Świadkami Jehowy miałam 40 lat temu. Polubiłam ich. Podobały mi się ich wartości, chodziłam z nimi na spotkania i to wszystko. Ale dwa lata temu poznałam pewną młodą dziewczynę. Dzięki niej znowu zaczęłam czytać Biblię i znalazłam odpowiedzi na moje pytania, na przykład: dlaczego na świecie jest tyle zła. I czekam na lepszą przyszłość − tłumaczyła.

W tym roku stolica Polski znalazła się w elitarnym gronie 19 metropolii na całym globie organizujących Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy. Goście z zagranicy od pewnego czasu spacerują po Warszawie, oglądają ekspozycje muzealne, odkrywają miejscowe zabytki i integrują się z tutejszymi wiernymi. Identyczne zloty zaplanowano na ten weekend także we Wrocławiu, Chorzowie, Gdańsku i Sopocie, a ponadto w Szczecinie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie oraz Koszalinie.

Zwieńczenie harmonogramu nastąpi w niedzielę, 5 lipca. Kluczowym momentem będzie otwarta prelekcja zatytułowana „Czy znalazłeś skarb?”, traktująca o poczuciu szczęścia oraz nadziei w obliczu globalnych kryzysów. Wejście na teren każdego ze zgromadzeń pozostaje darmowe. Przedstawiciele ruchu mocno zaznaczają, że w trakcie spotkań absolutnie nie organizuje się żadnych zbiórek finansowych.

Ruch Świadków Jehowy funkcjonuje w 239 państwach globu. Na całej planecie zrzesza ponad 9 milionów wiernych, ujętych w ramy ponad 118 tysięcy wspólnot zborowych. Na polskiej ziemi aktywność grupy zainicjowano w 1891 roku. Dzisiaj społeczność ta osiąga liczebność ponad 114 tysięcy członków, plasując się na trzecim miejscu pod względem wielkości religii w kraju.