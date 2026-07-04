Izabela Janachowska zachwyca w nowej sesji. Ciężarna prezenterka postawiła na niecodzienny letni kolor

Izabela Janachowska w drugiej ciąży. Z mężem wychowuje już synka

Była tancerka, uznana ekspertka ślubna, youtuberka i prezenterka telewizyjna niebawem po raz drugi zostanie mamą. Izabela Janachowska wywołała ogromne poruszenie, informując o powiększeniu rodziny. Co ciekawe, ten fakt udało jej się zataić nawet przed Krzysztofem Jabłońskim – jej starszym o 27 lat mężem. Zbliżająca się do rozwiązania gwiazda chętnie korzysta ze słonecznej pogody, regularnie wprawiając swoje obserwatorki w zachwyt.

O tym, że nosi pod sercem kolejne dziecko, Janachowska przez długi czas wiedziała tylko ona sama. Wiosną, przy okazji świąt wielkanocnych, postanowiła obwieścić tę radosną nowinę ukochanemu, będąc już wtedy w czwartym miesiącu. Bazując na tych informacjach, łatwo wywnioskować, że znajduje się ona obecnie w siódmym miesiącu ciąży, a porodu należy spodziewać się pod koniec lata. Wielbiciele celebrytki są pod ogromnym wrażeniem jej nienagannej sylwetki i niespożytej energii na tak zaawansowanym etapie. Przypomnijmy, że 40-letnia gwiazda wraz z mężem wychowują już wspólnie syna. Urodzony sześć lat temu Christopher Alexander niedawno towarzyszył mamie w trakcie badania USG.

Gwiazda błyszczy pod palmami. Postawiła jednak na czerń

W okresie oczekiwania na przyjście dziecka na świat, Izabela Janachowska pozostaje aktywna w przestrzeni internetowej. Regularnie publikowane materiały są dowodem na to, że czas ciąży w żaden sposób nie odebrał jej chęci do działania i dbałości o nienaganny wygląd. Niedawno chwaliła się w sieci odsłoniętym brzuchem w jasnych barwach, jednak w najnowszej odsłonie postawiła na sprawdzoną klasykę. Ciążowe krągłości zaprezentowała w eleganckiej, czarnej sukni z własnej linii odzieżowej. Całość stylizacji dopełniły starannie dobrane akcesoria: biżuteria, szykowna torebka oraz okulary przeciwsłoneczne. Prezenterka udowodniła tym samym, że ciemne barwy doskonale sprawdzają się nawet w trakcie najwyższych temperatur.

"Kto powiedział, że latem nie można nosić czarnej sukienki? Wystarczy lekki materiał, wygodny krój i gotowe" - napisała prezenterka na Instagramie.

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Fanki pospieszyły z komplementami

Najnowsza publikacja Izabeli Janachowskiej, obfitująca w fotografie i krótkie nagrania w ciemnej stylizacji, natychmiast wywołała lawinę entuzjastycznych reakcji. Internautki nie szczędziły zachwytów nad promiennym wyglądem ciężarnej ekspertki od slubów. Wśród licznych komentarzy pełnych podziwu znalazły się również ciepłe słowa od innych postaci polskiego show-biznesu. Swojego zachwytu nie kryła między innymi Sylwia Bomba, która skomentowała wpis krótkim: "Pięknie z brzuszkiem".

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