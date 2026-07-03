Pilne! Jula urodziła! Fani oszaleli

Jula to lubiana autorka tekstów, kompozytorka i piosenkarka. Wielką popularność przyniosły jej przeboje "Za każdym razem" i "Nie zatrzymasz mnie". Dotychczas wydała trzy albumy: "Na krawędzi", "180°" i "Milion słów". A w czwartek, 2 lipca 2026 roku urodziła pierwsze dziecko!

Jula powitała maleństwo

Witaj na świecie nasz świecie 🌸M 🧸🌸 02.07.2026 ❤️

- napisała gwiazda na swoim profilu na Instagramie.

Jula, a dokładnie Julita Ratowska, 3 marca 2026 roku skończyła 35 lat. Długo nie chciała zakładać rodziny i w wywiadach mówiła, że "na razie" chce się skupić na swojej karierze. W 2021 r. wydała singiel "Między wierszami" promujący nadchodzący czwarty studyjny album artystki. W maju 2023 r, po dwóch latach przerwy od wydawnictwa artystka wydała singiel "Patronus", który zaprezentowała telewidzom programu Dzień dobry TVN, a pod koniec lipca tego samego roku wydała kolejny wideoklip do singla "Tańczę sama". Na początku 2024 roku Jula zaprezentowała teledysk do utworu "Naiwność".

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Jula długo nie myślała o dzieciach

Nie myślę o dzieciach. Nie należę do osób starych, więc moment na macierzyństwo na pewno nadejdzie, ale jeszcze nie teraz. Chcę się skupić na pracy. Wiem, że rozpłynęłoby mi się to gdzieś. Nie jestem gotowa na takie rzeczy. Na dzieci przyjdzie czas

- mówiła Jula "Plejadzie" w 2017 roku.

W latach 2010–2017 mężem Juli był raper Marcin "Fabisz" Fabiszewski. Po rozwodzie wokalistka wróciła do panieńskiego nazwiska.

Sypią się gratulacje

Ale 9 lat minęło i Jula cieszy się, że może trzymać maleńką rączkę swojego dziecka. Fani artystki wprost oszaleli ze szczęścia, kiedy zobaczyli zdjęcie i uroczy podpis szczęśliwej mamy na Instagramie.

GRATULACJE dużo zdrówka dla maleństwa i dla Ciebie Gratulacje,dużo zdrówka dla Was Kochaaaaam i ściskam najmocniej!!!! Gratulacje! Niech rośnie zdrowo! JEZUUUUUU SERDECZNE GRATULACJE KOCHANIIII

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Jula powraca! Sukces Za każdym razem przerósł ją samą