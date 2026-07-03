Luna na imprezie u Madonny! Piosenkarka z Polski bryluje na światowych salonach?

Wokół tej piosenkarki zrobiło się naprawdę głośno, gdy została wybrana do udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2024 roku. Po niezbyt udanym, jeśli chodzi o wynik, reprezentowaniu naszego kraju na międzynarodowej scenie Luna podjęła decyzję o wyprowadzce za granicę. Artystka nie zwalnia tempa i regularnie wzbudza zainteresowanie w mediach, próbując swoich sił w nowych przedsięwzięciach artystycznych. Zaraz po premierze własnego materiału muzycznego piosenkarka wzięła udział w hucznym wydarzeniu zorganizowanym przez ikonę światowego popu.

Luna i Madonna wydały nowe płyty. Polka pojawiła się na imprezie ikony popu

26 czerwca na rynku ukazał się trzeci studyjny krążek w dorobku Luny zatytułowany "Fairy Pop". Artystka osiadła na stałe w Londynie i w swoich najnowszych kompozycjach stawia na autentyczny przekaz o potędze własnej wrażliwości oraz marzeniach pozbawionych jakichkolwiek barier. Mimo powracających jak bumerang kontrowersji wokalistka wykazuje się dużą dozą oryginalności i uporem w realizacji zawodowych celów. Polka od dawna podziwia twórczość królowej muzyki pop i regularnie śledzi jej poczynania. 67-letnia Madonna powróciła właśnie po siedmiu latach przerwy z nowym wydawnictwem "Confessions II" i z tej okazji wyprawiła w brytyjskiej stolicy wielką imprezę. Gwiazda zjawiła się na "Club Confessions" tuż po północy i świętowała sukces w towarzystwie rozentuzjazmowanego tłumu. W tym gronie szczęśliwców znalazła się również polska reprezentantka. Luna uchyliła rąbka tajemnicy w swoich mediach społecznościowych, dziękując legendzie muzyki za zaproszenie.

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Luna wkroczyła na światowe salony. Sukcesy Luny po wyjeździe z kraju

Obecność na tak prestiżowym i szeroko komentowanym w wielu państwach evencie nie jest dla polskiej gwiazdy żadną nowością. Wokalistka w przeszłości gościła między innymi na pokazach mody w trakcie słynnego Paris Fashion Week i chętnie pokazywała się w towarzystwie zagranicznych gwiazd. Zagrała jako support dla Loreen czy Sugababes. Wykonawczyni utworu "The tower" najwidoczniej odcięła się od eurowizyjnej porażki i z powodzeniem odnajduje się w międzynarodowym środowisku artystycznym. Niedawno Luna odebrała prestiżowe wyróżnienie podczas berlińskiego festiwalu teledysków. Tylko pozazdrościć uporu?

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania