Luna doceniona na festiwalu w Berlinie. Eurowizja nie podcięła jej skrzydeł

Luna konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie muzycznej w kraju i za granicą. Choć wokalistce nie udało się awansować do eurowizyjnego finału, to to potknięcie absolutnie nie zatrzymało jej artystycznego rozwoju. Reprezentantka Polski, doskonale znana fanom alternatywnego popu z nietypowego wizerunku, wkracza w nowy etap kariery. Premiera jej najnowszego krążka „Fairy Pop” zaplanowana jest na 26 czerwca. Projekt ten promują do tej pory trzy utwory: „Away With The Fairies”, „Heavenly” oraz „Ashtray”. Szczególnie pierwsza z tych kompozycji przyniosła piosenkarce rozgłos na arenie międzynarodowej.

Luna wyprowadziła się z Polski i rozwija karierę w Wielkiej Brytanii

Obecnie artystka funkcjonuje na rynku jako w pełni niezależna twórczyni. Luna zdecydowała się na przeprowadzkę z ojczyzny do Wielkiej Brytanii, a jej pozycję na globalnym rynku zdecydowanie umocniły występy w roli supportu przed koncertami takich gwiazd jak Loreen czy zespół Sugababes. Odważne odrzucenie konwenansów i brak artystycznych kompromisów przyniosły bardzo szybkie efekty. Polka triumfowała niedawno w trakcie gali Berlin Music Video Awards 2026.

Sukces Luny w Berlinie. Wokalistka zdobyła nagrodę Emerging Artist Award

Chwilę przed oficjalną premierą nowej płyty artystka pojawiła się na czternastej edycji prestiżowego, berlińskiego festiwalu. Wokalistka zainaugurowała finałowy dzień imprezy, prezentując na scenie kompilację utworów „Away With The Fairies” oraz „Heavenly”. Najważniejszym momentem było jednak uhonorowanie jej statuetką Wschodzącego Artysty (Emerging Artist Award), którą przyznano pod patronatem Obscure Agency. Dodatkowo jej singiel „Away With The Fairies” uplasował się na zaszczytnym drugim miejscu w rywalizacji o tytuł Najlepszego Utworu.

Luna po Eurowizji nie jest zapraszana do TV!