Daniel Martyniuk oskarża rodzinę o POBICIE. "Trzech na jednego" - co się wydarzyło?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-04 12:29

Wokół syna gwiazdora disco polo przetoczyło się już naprawdę wiele kontrowersji. Kiedy w ostatnim czasie mogło wydawać się, że za jego zamkniętymi drzwiami zapanował spokój... Daniel Martyniuk zamieścił niepokojące słowa w mediach społecznościowych. Mężczyzna oskarżył członków swojej rodziny o pobicie.

Daniel Martyniuk jest synem jednego z najpopularniejszych wykonawców disco polo, Zenka Martyniuka, i jego żony - Danuty. Choć zdobył wykształcenie w gdyńskiej Akademii Morskiej, nie zyskał rozgłosu za sprawą swojej kariery zawodowej, a skandali wokół życia osobistego. Niedawno uczestniczył w pierwszych urodzinach swojego synka i kiedy już mogliśmy pomyśleć, że w sferze prywatnej Daniela zapanował błogi spokój... ten wyskoczył z publicznymi oskarżeniami względem własnej rodziny. Oto, co napisał.

Daniel Martyniuk oskarża rodzinę o pobicie. Nie zamierza wybaczyć

Przypomnijmy, że wiele mówiło się o sprawach sercowych potomka legendy disco polo. Daniel Martyniuk ze związku z pierwszą żoną, Eweliną, ma córkę Laurę. Małżonkowie nie szczędzili sobie gorzkich słów w publicznych wypowiedziach. Następnie, mężczyzna poślubił Faustynę: w 2025 roku na świat przyszedł ich syn, Florian. Wokół tego małżeństwa też trwało wiele dyskusji. Ponadto Daniel Martyniuk wdał się w przepychankę słowną ze Skolimem, a także poniósł konsekwencje awantury wywołanej na pokładzie samolotu.

Po kilku miesiącach względnej ciszy kontrowersyjny syn Martyniuków pokazał w mediach społecznościowych niepokojące fotki: jedną wyglądającą na zrobioną w szpitalnym łóżku, a także zdjęcie z prześwietlenia czaszki. Opatrzył je piosenką "Iron Man" zespołu Black Sabbath, opisując też pobicie, jakiego mieli dopuścić się jego krewni.

"Pobity przez własną rodzinę z Bielska Podlaskiego!!! Dokładnie z ul. Brańskiej towarzyszył im ich przedsiębiorczy Kolega z pobliskiej wsi zwanej Lewki. Trzech na jednego to już nawet nie jest banda jak to mówią "łysego" W A & E ... pff Nie wybaczę wam tego sorry" - czytamy. [pis. oryginalna]

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Galeria zdjęć 13

"Zapłacicie za operacje plastyczne"

W dalszej części internetowej relacji Daniel Martyniuk zwrócił się bezpośrednio do członków rodziny, których oskarża o pobicie. Jego słowa chyba nie wymagają żadnego komentarza: mężczyzna ma zamiar pociągnąć ich do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Czas pokaże, czy poznamy więcej szczegółów, w tym wersję wydarzeń z perspektywy drugiej strony.

"Dziękuję bardzo za wszystko co zrobiła mi moja kochana rodzina" - podpisał zdjęcie z prześwietlenia czaszki.

"Zapłacicie za najdroższe operacje plastyczne w Los Angeles, ale choćbyście się zadłużyli na wszystko co macie moja twarz będzie wyglądać jak przed pobiciem Arturze Wojtku i Ewo" - zakończył.

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ZENON MARTYNIUK
DANIEL MARTYNIUK