Rozkoszny nie przepłaca i sam robi drożdżówki z poziomkami. Magda Gessler byłaby dumna?

Słodkie propozycje z jagodami czy bardziej luksusowe wersje z poziomkami to hit letniej oferty wielu punktów cukierniczych. Klienci coraz częściej zastanawiają się jednak, czy horrendalne kwoty żądane za te przysmaki mają uzasadnienie. Całkiem niedawno w wywiadzie dla Eska.pl pomysł sprzedaży wypieków z poziomkami za blisko 60 złotych stanowczo oceniła Magda Gessler. Do tematu tych drogich smakołyków dołączył teraz także popularny influencer kulinarny, Rozkoszny, prezentując własny patent na to ciastko.

Drożdżówki z poziomkami podzieliły internautów. Magda Gessler zabrała głos w sprawie drogich "poziomianek"

Informacja o ciastkach z poziomkami za niemal 60 złotych niedawno wywołała lawinę komentarzy w sieci. Choć zaporowe ceny deserów w sezonie letnim nie są niczym nowym, temat ciągle powraca, prowokując żywe dyskusje. Przy okazji nagrań nowego sezonu programu "MasterChef" serwis Eska.pl zasięgnął opinii autorytetu. Magda Gessler wyraziła swoje jednoznaczne stanowisko, podkreślając, że poziomki sprawdzają się w niektórych wypiekach wyłącznie jako świeże owoce.

"Zrobienie drożdżówki z poziomkami jest kryminałem. Dlatego, że poziomki to jest jedyny owoc, z którego się w zasadzie nie robi konfitur. [...] To jest bardzo specyficzny smak i one są drogie, bo praktycznie można je tylko zatrzymać, ten ich smak, jednego dnia, jednej nocy i potem już przestaje on być taki, jaki jest. [...] Ja używam je tylko świeże i w świeżej postaci, nie przerobionej do tortów, do babeczek, ale one są świeże, niczym nie pokryte. Sam owoc wygrywa. Manipulacja poziomką jest bardzo ryzykowna" - wytłumaczyła.

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Rozkoszny znalazł sposób na drogie poziomianki. Influencer podpowiada, jak zrobić je w domu

Michał Korkosz, znany w sieci jako Rozkoszny, postanowił udowodnić, że wyśmienite drożdżówki z poziomkami można przygotować samodzielnie. Ten autor poczytnego bloga zdobył popularność dzięki swoim unikalnym przepisom oraz występom w telewizji, a swoimi radami chętnie dzieli się z obserwatorami w mediach społecznościowych. Twórca nie przeszedł obojętnie obok głośnej dyskusji na temat kosmicznie drogich letnich wypieków, a szczegóły znajdziecie w naszej galerii.

Rozkoszny udowodnił, że przygotowanie własnych drożdżówek z poziomkami to opcja znacznie łaskawsza dla portfela. W swoim wideo podpowiada między innymi, by do ciasta drożdżowego dodać odrobinę kwaśnej śmietany, co gwarantuje mu idealną sprężystość. Jego przepis opiera się również na budyniu z białą czekoladą oraz, co kluczowe, na świeżych owocach, które zachowują pełnię smaku. Szczegóły przepisu znajdziecie w specjalnie przygotowanej galerii. Ciekawe, jak na taką interpretację "poziomianek" zareagowałaby sama Magda Gessler.

"Taka drożdżówka ponoć kosztuje 60 zł/sztuka. Ciasto jak puch, podwójny krem z białej czekolady, góra poziomek i mnóstwo przyjemności. Ja szczęśliwie wiem, jak upiec takie ślicznotki w domu, więc jednak tego lata nie pójdę z torbami" - powiedział Rozkoszny.

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