Rozkoszny partnerem marki Roborock: to idealny przepis na czystość

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-03 11:40

Roborock ogłasza współpracę z Michałem Korkoszem – czołowym twórcą kulinarno-lifestyle’owym i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej polskiej sceny kulinarnej. Rozkoszny zostaje nowym partnerem marki i gwiazdą kampanii pod hasłem „Rocking Life Delightfully”, której celem jest redefinicja codziennego stylu życia dzięki technologii oraz pokazanie sztuki czerpania przyjemności z każdego dnia. W spotach wideo pojawią się technologie Roborock, które pomagają na co dzień zadbać o czystość w domu bez zbędnego wysiłku. To pierwsza współpraca Rozkosznego z marką z kategorii smart home.

Uśmiechnięty Michał Korkosz (Rozkoszny) na planie kampanii Roborock. O szczegółach współpracy przeczytasz na SE.
Autor: Rozkoszny/ Materiały prasowe

Partnerstwo od kuchni

Kampania „Rocking Life Delightfully” rozwija filozofię marki Roborock „Rocking Life With You”, pokazując, że technologia może nie tylko ułatwiać codzienne obowiązki, ale też tworzyć przestrzeń na radość i przyjemność w małych momentach dnia. W jej centrum jest idea życia, w którym codzienność przestaje być zbiorem powtarzalnych zadań – a staje się okazją do doświadczania zmysłów, czerpania przyjemności z gotowania, smakowania i drobnych, radosnych chwil. Dzięki inteligentnym urządzeniom Roborock codzienne życie w domu staje się lżejsze, szczególnie w momentach, gdy przestrzeń naprawdę „żyje” – jak gotowanie czy wspólne spędzanie czasu.

- W gotowaniu i w życiu najbardziej cenię momenty, które dają prawdziwą przyjemność – tworzenie, smakowanie, bycie tu i teraz. „Rocking Life Delightfully” dobrze oddaje tę ideę: codzienność, w której technologia działa w tle i przejmuje to, co rutynowe, pozwalając skupić się na tym, co naprawdę daje satysfakcję – mówi Michał Korkosz, Rozkoszny.

Roborock Saros 20 i F25 Ultra to domowi pomocnicy Rozkosznego, wspierający go w codziennym gotowaniu czy pieczeniu. Michał w swoich przepisach nie chadza na łatwiznę - sekretem jego wypieków jest m.in. staranne przygotowanie ciasta od podstaw, co może sprawić, że kuchnia tonie w bałaganie. Właśnie w tym momencie na scenę wkraczają urządzenia Roborock, które poradzą sobie z każdym kuchennym nieporządkiem – od okruchów kruszonki po plamy na podłodze – odciążając z tego obowiązku bohatera kampanii.

W ramach współpracy powstały trzy spoty wideo. Pierwszy materiał, który już został opublikowany, nosi tytuł „Kilka rzeczy, których o mnie nie wiecie” i pokazuje bardziej osobistą, autentyczną stronę Rozkosznego – twórcy znanego głównie z działalności kulinarnej, ale niekoniecznie z jego codziennego życia. Tytułowe „o mnie” ma tu podwójne znaczenie, odnosząc się zarówno do Rozkosznego, jak i do marki. Dwa kolejne odcinki mają charakter dokumentalny i będą rozwijać historię, pokazując jego styl życia oraz domowe rytuały „od kuchni". Za koncepcję kreatywną i produkcję kampanii odpowiada DIGITAL CURATORS. Spot wyreżyserowała Marta Mach z Calling Talent, odpowiedzialna również za scenariusz i art direction. Za zdjęcia filmowe odpowiadała Barbara Kai Kaniewska z Papaya Roaster, materiały fotograficzne przygotowała Dorota Szulc z SHOOTME, a scenografię Agata Dydak.

Kolejne aktywacje z bohaterem kampanii czekają na użytkowników. W lipcu zostanie opublikowany social media challenge, w ramach którego użytkownicy będą mogli tworzyć własne interpretacje letniego przepisu Rozkosznego. Najlepsi zawalczą o ciekawe nagrody od marki Roborock.

Rozkoszny
Autor: Rozkoszny/ Materiały prasowe
Rozkoszny
Autor: Rozkoszny/ Materiały prasowe
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