Córka Wiśniewskiego i Mandaryny ruszyła z tatą w podróż. Mieli awarię samochodu! "Wylądowaliśmy w pokrzywach"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-13 18:28

Michał Wiśniewski w niedzielę 12 lipca 2026 roku ogłosił wszem i wobec, że wrócili do siebie z Martą Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Byli małżonkowie rozstali się 21 lat temu i tymczasem ich dzieci Fabienne i Xavier jzdążyli dorosnąć. Syn już powiedział, co myśli o powrocie rodziców do siebie. Córka z kolei wsiadła z tatą w samochód i ruszyła czynić dobro. Niestety, po drodze mieli poważną awarię samochodu.

Od momentu ogłoszenia przez Michała Wiśniewskiego powrotu do Mandaryny, jest to absolutnie temat nr 1 w polskim show biznesie. Wszystkich interesuje także jak na tę wieść zareagowały ich dzieci, Fabienne i Xavier.

Xavier Wiśniewski nie ukrywa radości

Xavier Wiśniewski wypowiedział się na temat nowego wybuchu miłości rodziców. W rozmowie z portalem Eska.pl syn Mandaryny i Michała Wiśniewskiego wyznał, co czuje po otrzymaniu szokujących wieści. 24-letni Xavier widzi, iż obecna relacja służy rodzicom. 

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli Internet

- powiedział Xavier w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Fabienne Wiśniewska ruszyła w podróż z tatą

Fabienne też wygląda na bardzo szczęśliwą. Córka Marty i Michała Wiśniewskich ruszyła z tatą na "Wielką wyprawę maluchów". Razem pokonują trasę ok. 400 km z Rzeszowa do Muszyny w zbożnych celach. Nagranie z wnętrza samochodu Fabienne i taty opublikowali na swoich profilach na Instagrame, i Mandaryna, i Michał Wiśniewski. U lidera Ich troje jednak zobaczyliśmy coś więcej. Tatę i córkę spotkała fatalna przygoda. 

Fabienne była u Fabiana, który jest po wypadku. Zbieramy kasę, potrzebna jest cała masa pieniędzy. Bardzo gorąco zachęcamy was do wpłacania

- opowiedział Wiśniewski na nagraniu z trasy i dodał roześmiany: 

"Wylądowaliśmy w pokrzywach"

Słuchajcie, to jest powrót do źródeł!

Na kolejnej rolce widzimy, że podróż Michała i Fabienne Wiśniewskich niespodziewanie została przerwana. 

Zleciała nam pompka, więc zeszło nam paliwo! Wylądowaliśmy w pokrzywach

- pokazał wszystko Michał. 

Na szczęście Wiśniewski wraz z panami z ekipy, którzy podróżują za gwiazdą drugim autem naprawili usterkę i ruszyli w dalszą trasę. Nic się nikomu nie stało. 

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