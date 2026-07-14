To oni powalczą o miłość w nowym reality show Polsatu. Co wiemy o "Wielka Miłość w Małym Mieście"?

Wielka Miłość w Małym Mieście - światowy format wkracza do Polski

"Wielka Miłość w Małym Mieście" to format bazowany na programie "Small Town, Big Love". Powstał on w Danii, gdzie był jednym z chętniej oglądanych reality show. Format bazuje na prawdziwym zjawisku migracji: w wielu mniejszych, urokliwych miasteczkach i regionach rolniczych brakuje młodych kobiet, ponieważ te masowo wyjeżdżają na studia i do pracy w metropoliach. Na miejscu zostają zaradni, świetnie radzący sobie życiowo mężczyźni (często lokalni przedsiębiorcy, fachowcy z własnymi domami czy pasjami), którzy nie mają gdzie i jak poznać partnerki. Jak wygląda ten format w Danii?

Program zaczyna się od prezentacji bohaterów. Potem czeka przyjazd 20 singielek, które są zmęczone wielkomiejskim życiem, Szybkie randki i pierwsza selekcja. Mężczyźni idą na tzw. speed dating. Następnie każdy z nich musi wybrać 4 dziewczyny, które chce poznać bliżej. Jeśli jakaś uczestniczka spodoba się kilku mężczyznom, to ona decyduje, u którego z nich chce zostać. Na koniec czeka nas wspólne mieszkanie i wielka rywalizacja. Nie mieszkają one u uczestników, ale w lokalnych hotelach.

W trakcie show mężczyźni poznają dziewczyny poprzez wspólne spędzanie czasu. Ostatecznie każdy z nich musi wybrać jedną wybrankę.

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Okazuje się, że Polska przymierzała się już do tego programu w 2020 roku. TTV ogłosiło casting do tego formatu, ale używając tytułu "Przystanek Miłość". Nie wiadomo jednak dlaczego odpuszczono ten projekt.

W 2026 roku Polsat ogłosił, że zrealizuje "Wielka Miłość w Małym Mieście". Program zostanie wyemitowany wiosną 2027 roku. Choć ogłoszono już casting, na razie nie są znane szczegóły typu, kto poprowadzi show i czy stacja będzie realizowała duński program w 100%, a może wprowadzi jakieś zmiany.

O kogo będą walczyć Polki?

30-letni Rafał z Trzebini w woj. śląskim. Na co dzień pracuje jako instruktor sportowy dla seniorów

38-letni Maciej z Głubczyna w woj. wielkopolskim. Na co dzień pracuje jako leśnik w Nadleśnictwie Jastrowie

26-letni Piotr z Tymowa w woj. dolnośląskim. Na co dzień pracuje jako elektryk w kopalni miedzi. Po godzinach działa jako strażak ochotnik w OSP

38-letni Jarek z Rosnowa w woj. zachodniopomorskim. Od 11 lat pracuje w handlu, a obecnie zajmuje się branżą ubezpieczeniową

Szczegóły o uczestnikach poznasz w naszej galerii zdjęć!

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