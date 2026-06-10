Leszek groził, że zastrzeli komendanta policji! W domu miał broń. Niewiarygodne, jak się tłumaczył

Piaseczno. 69-latek groził śmiercią komendantowi policji!

Wstrząsające doniesienia spod Warszawy. W minioną sobotę, 6 czerwca, policja zatrzymała 69-letniego Leszka K. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał za pośrednictwem poczty elektronicznej grozić Komendantowi Powiatowemu Policji w Piasecznie, że go zastrzeli! Jak przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 69-latek chciał w ten sposób zmusić funkcjonariusza podjęcia działań służbowych w konkretnej sprawie. Co więcej, mężczyzna znieważył komendanta policji słowami wulgarnymi i powszechnie uznanymi za obelżywe „podczas i w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych oraz z powodu wykonywanego zawodu policjanta”.

Podczas zatrzymania Leszka K. mundurowi znaleźli przy nim broń. Był to pistolet gazowy produkcji włoskiej oraz 54 sztuki amunicji, na które mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia.

Szokujące tłumaczenie mężczyzny

Leszek K. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. - W zakresie posiadania broni odmówił składania wyjaśnień zaś w zakresie kierowania gróźb karalnych w stosunku do Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie również odmówił składania wyjaśnień i przedstawił własną wersję zdarzenia wskazując, że to nie on jest sprawcą przestępstwa, lecz osoba, która miała mu grozić nożem w innej sprawie – poinformował prok. Skiba.

Sąd Rejonowy w Piasecznie uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej w Piasecznie i zastosował wobec 69-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowe aresztowania na trzy miesiące.

Jak zaznaczył prok. Skiba, jeszcze przed skierowaniem wniosku o tymczasowe aresztowanie prokuratura uzyskała opinię z zakresu budowy broni i amunicji, a na dalszym etapie postępowania planowane jest uzyskanie opinii również z zakresu informatyki śledczej oraz opinii sądowo-psychiatrycznej.