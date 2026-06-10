Roksana Środa z "MasterChefa" radzi, jak jeść lody na diecie. Znamy zdrowe zamienniki

Lody spożywane w trakcie urlopu wcale nie muszą psuć efektów zbilansowanej diety.

Roksana Środa udowadnia, że rezygnacja z ulubionych słodkości podczas upałów nie jest koniecznością dla dbających o figurę.

Dietetyczka zdradza sprawdzone metody na przygotowanie dietetycznych zamienników i wyjaśnia podstawowe zasady jedzenia takich deserów bez szkody dla metabolizmu.

Lody stanowią dla wielu osób główny kulinarny symbol wakacyjnego wypoczynku. Równocześnie rośnie świadomość żywieniowa społeczeństwa, co skłania do ograniczania cukru oraz wysoko przetworzonej żywności w codziennym jadłospisie. Pojawia się zatem pytanie o konieczność całkowitego porzucenia tych orzeźwiających przysmaków w ciepłe dni. Znana z programu telewizyjnego "MasterChef" dietetyczka kliniczna Roksana Środa przekonuje, że dbanie o prawidłową masę ciała absolutnie nie wyklucza jedzenia wakacyjnych słodkości. Według niej najważniejsze pozostaje wybieranie lepszych opcji w sklepach lub samodzielne przygotowywanie lodów we własnej kuchni.

Jak zrobić lody domowe?

Roksana Środa wymienia najlepsze domowe zamienniki lodów

Wykorzystanie świeżych owoców stanowi zdaniem dietetyczki najlepszy fundament do stworzenia wartościowego posiłku. Naturalną słodycz zagwarantują nam odpowiednio dobrane składniki prosto z targu. W tym celu doskonale sprawdzą się truskawki, maliny, borówki, banany czy kawałki mango. Dzięki takiej owocowej bazie całkowicie omijamy problem dosypywania białego cukru do naszej orzeźwiającej porcji.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się obecnie mrożone przysmaki przygotowywane na bazie gęstych jogurtów naturalnych oraz popularnych skyrów. Tego typu nabiał dostarcza organizmowi sporą dawkę potrzebnego białka, a sam deser zyskuje właściwości niezwykle sycącej letniej przekąski. Cały proces domowego przygotowania ogranicza się do zmiksowania wybranego jogurtu z ulubionymi owocami, a następnie przelania gotowej masy do specjalnych foremek i schłodzenia w zamrażarce.

Rynek oraz domowe sposoby dają nam dzisiaj mnóstwo genialnych alternatyw, które nie tylko świetnie chłodzą, ale mogą wręcz stanowić pełnowartościowy element diety. Na co warto zwrócić uwagę, wybierając zdrowsze lody? Dobrej jakości sorbet. Zwróć uwagę na to, aby w składzie były po prostu owoce, ewentualnie z niewielkim dodatkiem cukru. Są lżejsze, mają mniej kalorii i zero tłuszczu. Pamiętajmy jednak, że to niemal same węglowodany, więc warto dorzucić do nich np. garść orzechów. Jeśli już sięgasz po klasyczne lody ze sklepu, to wybierz te z najkrótszym składem - wystarczy mleko, śmietanka, wanilia, cukier. Domowe lody owocowe, to moja ulubiona alternatywa. Wystarczy zamrozić dojrzałego banana w plasterkach i jagody, a następnie zblendować je z odrobiną mleka. Domowe lody proteinowe, to świetna opcja przy redukcji. Blendujemy Skyr z owocami jagodowymi i odrobiną erytrytolu (można go też pominąć), a następnie zamrażamy w foremkach do lodów na patyku. Taka przekąska doskonale syci, wspiera regenerację mięśni i chłodzi w upalne dni - mówi Roksana Środa.

Uczestniczka kulinarnego formatu zwraca również uwagę na odpowiednie podejście do samego faktu jedzenia. Wdrożenie zaledwie kilku prostych zasad pozwala na spożywanie mrożonych słodkości bez jakichkolwiek negatywnych emocji i bez niszczenia efektów dotychczasowej pracy nad sylwetką.

Jedzenie powinno karmić nie tylko nasze ciało, ale i głowę. Wakacje, to czas relaksu, a lody są ich elementem. Wyrzuty sumienia po zjedzeniu gałki lodów robią w naszym organizmie więcej szkody (generując stres i wyrzut kortyzolu) niż sam deser. Aby cieszyć się lodami, a jednocześnie nie obciążać metabolizmu i uniknąć wzrostu masy ciała, warto wdrożyć 3 proste zasady: Lody po posiłku, a nie zamiast niego. Lody zjedzone na pusty żołądek zadziałają, jak bomba cukrowa. Jeśli jednak zjesz lody jako deser bezpośrednio po zbilansowanym obiedzie (np. po sałatce z kurczakiem czy rybie z warzywami), zawarte w obiedzie białko, tłuszcz i błonnik spowolnią wchłanianie cukru z lodów. Glikemia podniesie się, ale zdecydowanie łagodniej. Ruch jest kluczowy. Spacer do lodziarni i z powrotem, to idealny sposób na obniżenie glikemii i podkręcenie metabolizmu. Aktywność mięśniowa tuż po zjedzeniu czegoś słodkiego sprawia, że komórki wychwytują glukozę z krwi znacznie szybciej, bez konieczności wyrzucania ogromnych ilości insuliny. Stawiaj na jakość, nie na ilość. Wybieraj lody rzemieślnicze o prostym składzie, zamiast mocno przetworzonych lodów przemysłowych z długą listą syropów glukozowo-fruktozowych i sztucznych barwników - radzi dietetyczka kliniczna.

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